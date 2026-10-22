IRGC: «Η σύγκρουση θα επεκταθεί στην περιοχή» αν συνεχιστούν οι συνοδείες πλοίων από τις ΗΠΑ – Νέα πλήγματα σε πλοία στο Ορμούζ

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) απείλησαν σήμερα ευθέως με διεύρυνση των πολεμικών επιχειρήσεων και εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, καταγγέλλοντας τις ΗΠΑ για παράνομη συνοδεία εμπορικών πλοίων σε ναρκοθετημένες θαλάσσιες οδούς.

Η προειδοποίηση και οι νέες επιθέσεις

Η διοίκηση του Ναυτικού των IRGC εξέδωσε ανακοίνωση, την οποία μετέδωσε το ημιεπισημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική «επιμονή να προτρέπονται τα πλοία να διέρχονται παράνομα από ναρκοθετημένες υδάτινες οδούς έχει οδηγήσει σε αυξανόμενο αριθμό ναυτικών επεισοδίων».

Στην ίδια ανακοίνωση εξαπολύθηκε μια σαφής και αυστηρή προειδοποίηση.

«Ο επιθετικός αμερικανικός στρατός πρέπει να κατανοήσει ότι, εάν αυτό συνεχιστεί, το εύρος της σύγκρουσης θα επεκταθεί στις βάσεις των επιθετικών στην περιοχή. Αυτό είναι μια σοβαρή προειδοποίηση».



Η απειλή αυτή έρχεται σε συνέχεια της έντασης στα Στενά του Ορμούζ, όπου -παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα πετρελαιοφόρα διέρχονται από το θαλάσσια πέρασμα για να εξέλθουν από τον Κόλπο υπό αμερικανική συνοδεία- οι ιρανικές επιθέσεις έχουν ενταθεί δραματικά τις τελευταίες ημέρες.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν τέσσερα πλοία που συμμετείχαν σε μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο στον Κόλπο, προκαλώντας τους πυρκαγιά, ενώ τρία ακόμη πλοία προσέκρουσαν σε νάρκες δυτικά των Στενών του Ορμούζ.



Στην ανακοίνωσή τους, οι IRGC δεν αποκάλυψαν την ταυτότητα ή την εθνικότητα των πλοίων που χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, διευκρίνισαν ωστόσο ότι τέσσερα εξ αυτών δέχθηκαν άμεσα πλήγματα επειδή παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει το Ιράν για οποιαδήποτε μορφή εμπορικής μεταφοράς διαμέσου των Στενών.

IRGC Navy Says Seven Ships Hit, Warns US of Wider Response

https://t.co/MrF2wL1OSO https://t.co/4o7WKb6Y0A — Fars News Agency (@EnglishFars) October 22, 2026



Αν και ο αριθμός των πλοίων ποικίλλει από μέρα σε μέρα, η κατάσταση αυτή επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά από την έναρξη της σύρραξης, ιδίως κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Η γεωπολιτική διάσταση

Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, σημειώνει το Al Jazeera, καθώς προαναγγέλλει ή υπονοεί άμεσα τη διεύρυνση της ιρανικής απάντησης, κατηγορώντας ευθέως τις ΗΠΑ ότι βρίσκονται πίσω από τη συνέχιση αυτών των «παραβιάσεων», όπως τις χαρακτηρίζει η Τεχεράνη.

Εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, το Ιράν ενδέχεται στο μέλλον να μην περιοριστεί μόνο στην προσβολή αυτών των πλοίων, αλλά να ανταπαντήσει επιτιθέμενο εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, προοπτική που πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα σημάνει την άμεση επανέναρξη μιας ευρείας σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Καταγγελίες στον ΟΗΕ

Παράλληλα, με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και την πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας και Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον Οργανισμό, Αγλαΐα Μπαλτά, ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Γκολαμχοσίν Νταρζί, χαρακτήρισε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν «κατάφωρη παραβίαση» του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ.