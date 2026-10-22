Τροχαίο ατύχημα στη Λαμία: Οδηγός που ξεπάρκαρε χτύπησε ντελιβερά

οχαίο ατύχημα με τραυματισμό νεαρού διανομέα, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην οδό Καραϊσκάκη στη Λαμία, όταν ΙΧΕ επιχείρησε να ξεπαρκάρει και έκλεισε τον δρόμο στο δίκυκλο. Ο αναβάτης, ο οποίος φορούσε κράνος, τραυματίστηκε στα πόδια και στο σώμα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Στο σημείο επενέβησαν κλιμάκια της Τροχαίας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

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Λαμία/τροχαίο
Πηγή: Lamia Report
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός νέου άνδρα διανομέα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην οδό Καραϊσκάκη στη Λαμία, όταν ΙΧΕ επιχείρησε να ξεπαρκάρει κλείνοντας τον δρόμο στο δίκυκλο.
  • Ο νεαρός φορούσε κράνος, αποτρέποντας τα χειρότερα, ωστόσο τραυματίστηκε στα πόδια και στο σώμα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
  • Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας ανέλαβαν τη διερεύνηση του συμβάντος, ενώ μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., συνέδραμαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος είναι διανομέας, σημειώθηκε στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (22/10) στην οδό Καραϊσκάκη, στη Λαμία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamia report, το μηχανάκι διέσχιζε την οδό, όταν ένα ΙΧΕ επιχείρησε να ξεπαρκάρει με αποτέλεσμα, να κλείσει το δρόμο στο δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, το δίκυκλο προσέκρουσε πάνω στο αυτοκίνητο και ο αναβάτης του βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Ευτυχώς, ο νεαρός φορούσε κράνος, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα. Ωστόσο, τραυματίστηκε στα πόδια και στο σώμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, για τη διεξαγωγή περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων, αλλά και τη λήψη απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και τη διενέργεια της σχετικής προανάκρισης.

Παράλληλα, λόγω του γεγονότος, ότι η οδός Καραϊσκάκη είναι ιδιαίτερα στενή και παρουσιάζει έντονη κυκλοφοριακή ροή, μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Άμεσης Δράσης, βοήθησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, αποτρέποντας το μποτιλιάρισμα, μέχρι και την απομάκρυνση των οχημάτων, από το οδόστρωμα.

 

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