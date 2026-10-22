Πιλοτικό επίδομα ανεργίας: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί καθολικά και τι διευκρινίζεται για το πλαφόν – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

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Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το μηνιαίο τακτικό επίδομα ανεργίας ύψους 564,98 ευρώ που χορηγεί σήμερα η ΔΥΠΑ στους δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ένα από αυτά είναι πώς θα ανέβει το επόμενο έτος στα έως 1.438 ευρώ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr

«Στην παρούσα φάση το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δεν εξετάζει κάποια αλλαγή στο επίδομα ανεργίας παρά μόνο επεξεργάζεται την μελέτη αξιολόγησης του πιλοτικού σχήματος για εξαγωγή συμπερασμάτων» όπως διευκρινίζει ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου, Νίκος Μηλαπίδης μιλώντας στο enikonomia.gr

Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr δεν αποκλείεται το πιλοτικό επίδομα ανεργίας να εφαρμοστεί καθολικά μετά τη διεξαγωγή των εκλογών στη χώρα μας, δηλαδή μετά την Άνοιξη του 2027.

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