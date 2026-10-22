Πιλοτικό επίδομα ανεργίας: Πότε αναμένεται να εφαρμοστεί καθολικά και τι διευκρινίζεται για το πλαφόν – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δεν εξετάζει στην παρούσα φάση αλλαγή στο τακτικό επίδομα ανεργίας των 564,98 ευρώ, απορρίπτοντας τα σενάρια περί άμεσης αύξησης στα 1.438 ευρώ, ενώ επεξεργάζεται τη μελέτη αξιολόγησης του σχετικού πιλοτικού σχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθολική εφαρμογή του μέτρου ενδέχεται να μετατεθεί μετά τις εκλογές, την Άνοιξη του 2027. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το τρέχον πιλοτικό επίδομα έως 1.295 ευρώ παρέχεται εμπροσθοβαρώς σε 15.000 τυχαία επιλεγμένους δικαιούχους της ΔΥΠΑ με διάρκεια έως 24 μήνες.

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Οικονομία

επίδομα ανεργίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεν ισχύουν τα σενάρια για αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 1.438 ευρώ το επόμενο έτος, καθώς το υπουργείο Εργασίας δεν εξετάζει στην παρούσα φάση κάποια αλλαγή.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται το πιλοτικό επίδομα ανεργίας να εφαρμοστεί καθολικά μετά τη διεξαγωγή των εκλογών στη χώρα μας, δηλαδή μετά την Άνοιξη του 2027.
  • Μέχρι σήμερα, το εμπροσθοβαρές πιλοτικό επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ λαμβάνουν από τη ΔΥΠΑ συνολικά 15.000 δικαιούχοι, με διάρκεια έως 24 μήνες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το μηνιαίο τακτικό επίδομα ανεργίας ύψους 564,98 ευρώ που χορηγεί σήμερα η ΔΥΠΑ στους δικαιούχους.

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Ένα από αυτά είναι πώς θα ανέβει το επόμενο έτος στα έως 1.438 ευρώ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr

 «Στην παρούσα φάση το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δεν εξετάζει κάποια αλλαγή στο επίδομα ανεργίας παρά μόνο επεξεργάζεται την μελέτη αξιολόγησης  του πιλοτικού σχήματος για εξαγωγή συμπερασμάτων» όπως διευκρινίζει ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών  Σχέσεων του υπουργείου, Νίκος Μηλαπίδης μιλώντας στο enikonomia.gr

Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr δεν αποκλείεται το πιλοτικό επίδομα ανεργίας να εφαρμοστεί καθολικά μετά τη διεξαγωγή των εκλογών στη χώρα μας, δηλαδή μετά την Άνοιξη του 2027.

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