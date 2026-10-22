Αμηχανία στο Οβάλ Γραφείο: Ο Τραμπ απέφυγε να δώσει το χρίσμα στον Τζέι Ντι Βανς για το 2028 – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια εξαιρετικά αμήχανη στιγμή εκτυλίχθηκε στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε δημόσια να στηρίξει τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, ως τον εκλεκτό του για το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2028.

Ερωτηθείς σχετικά από τους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέφυγε να τον χρίσει επισήμως διάδοχό του, αφήνοντας τον Βανς να στέκεται ακριβώς πίσω του, να κοκκινίζει και να χαμογελά αμήχανα ενώ όλα τα βλέμματα της αίθουσας στραφήκαν πάνω του.

«Δεν νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει ποτέ»

Η ερώτηση των δημοσιογράφων προς τον Τραμπ αφορούσε σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Βανς την προηγούμενη ημέρα στον πολιτικό αναλυτή Μαρκ Χαλπερίν.

Σε αυτήν, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα τον υποστήριζε αν αποφάσιζε να διεκδικήσει την προεδρία το 2028.

Απαντώντας στον δημοσιογράφο μπροστά στις κάμερες, ο Τραμπ ανέφερε: «Λοιπόν, θα σας πω το εξής, είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Και είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά κυριολεκτικά – δεν νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει ποτέ».

Εκείνη τη στιγμή, ο Τζέι Ντι Βανς, που στεκόταν πίσω από τον Τραμπ, παρενέβη χαμογελώντας αμήχανα.

«Όχι, κύριε. Κι εγώ αυτό είπα», ανέφερε.

«Δεν το συζητώ μαζί του, δεν το συζητάει μαζί μου. Είναι νωρίς. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, πρέπει να ξεπεράσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα δούμε πώς θα πάει», πρόσθεσε ο Τραμπ.

President Trump said he has not discussed a potential 2028 presidential endorsement with Vice President JD Vance, insisting his focus remains on the upcoming midterm elections. “We have to get through the midterms,” Trump said, describing Vance as “a very talented person” and “a very good person.” Vance chimed in: “I said that too.” Follow: @AFpost — AF Post (@AFpost) October 20, 2026

Οι αμφιβολίες για το «δαχτυλίδι» της διαδοχής

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφεύγει να απονείμει επίσημα στον Βανς τον τίτλο του πολιτικού του διαδόχου, σημειώνει η Daily Mail.

Τον Αύγουστο είχε κρατήσει ξανά επιφυλακτική στάση, αποκαλώντας τον Βανς πιθανό φαβορί, αλλά αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι εξετάζει και άλλα στελέχη, όπως τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Από την πλευρά του, ο Βανς εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά τις προθέσεις του για το 2028.

Στη συνέντευξή του στον Μαρκ Χαλπερίν είχε δηλώσει: «Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αν υποβάλω υποψηφιότητα, ο Πρόεδρος θα με στηρίξει… αλλά δεν ξέρω, φίλε, δεν έχω μιλήσει μαζί του γι’ αυτό».

Παράλληλα, μιλώντας στο δίκτυο CBS News μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, τόνισε ότι δεν έχει λάβει ακόμα καμία απόφαση, επικαλούμενος και την οικογενειακή του κατάσταση.

«Έχουμε τέσσερα μικρά παιδιά, η σύζυγός μου δεν αγάπησε ποτέ την πολιτική», επεσήμανε. «Τα πάντα μπορούν να συμβούν».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα, υποδέχθηκαν στις 19 Ιουλίου το τέταρτο παιδί τους, έναν γιο με το όνομα Άλεκ Νιλ, ο οποίος ήρθε να προστεθεί στα τρία μεγαλύτερα αδέλφια του, τον Γιούαν, τον Βιβέκ και τη Μίραμπελ.

Το κρίσιμο τεστ των ενδιάμεσων εκλογών

Αν και ο Βανς παραμένει το φαβορί για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028, οι πιθανότητές του παρουσιάζουν κάμψη.

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα προγνωστικών Polymarket, τα ποσοστά του υποχώρησαν την Τρίτη στο 43,8%, από περίπου 53% που βρίσκονταν στις 3 Σεπτεμβρίου.

Όσο για την πιθανότητα να κερδίσει τον Λευκό Οίκο, η πλατφόρμα Kalshi την υπολογίζει στο 22% — μεγέθη που αντικατοπτρίζουν τα στοιχήματα των χρηστών και όχι δημοσκοπήσεις ψηφοφόρων.

Η αμεσότερη δοκιμασία για το πολιτικό μέλλον του Βανς και τη δυναμική του κινήματος MAGA είναι οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, όπου οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να χάσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Νέα δημοσκόπηση των New York Times/Siena δίνει στους Δημοκρατικούς προβάδισμα 11 μονάδων μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων για τις έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, την ώρα που η μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας κρίνεται στήθος με στήθος σε ορισμένες Πολιτείες-κλειδιά.

Τα αποτελέσματα της κάλπης θα αποτελέσουν τον καθοριστικό δείκτη για το αν η αμερικανική κοινωνία επιθυμεί τη συνέχιση μιας Ρεπουμπλικανικής διακυβέρνησης.