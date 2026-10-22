Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στην Ευελπίδων ο Λιόλιος και ακόμη 5 κατηγορούμενοι – Βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου διαιτητή

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (22/10) ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε κατηγορούμενοι, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων και έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με αδικήματα που αφορούν κατά περίπτωση δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Τα εντάλματα εκδόθηκαν μετά την διερεύνηση από τον αθλητικό Εισαγγελέα καταγγελιών περί χειραγώγησης αγώνων σε όλες τις κατηγορίες και αφορούν τον επικεφαλής της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή – ειδικό σύμβουλο διαιτησίας κι έναν επιχειρηματία – πρώην αθλητή.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Πρόσωπα από το περιβάλλον τους υποστήριζαν ότι μέχρι χθες δεν είχαν λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων που τους αποδίδονται, ενώ αμφισβητούσαν πληροφορίες ότι είχαν κληθεί προηγουμένως για εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

Βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου διαιτητή

Σε μια νέα εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης, έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου εμπλεκόμενου διαιτητή.

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στις συλλήψεις

Κατά τη δικογραφία, ο χρονικός ορίζοντας της υπό ποινικό έλεγχο υπόθεσης φαίνεται να αφορά σε τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις – καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Τον Αύγουστο του 2026 άρχισε η έρευνα. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον ανακριτή, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία εικοσιτετράωρα αποφάσισε να εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος των έξι κατηγορουμένων.

Αυτό συνέβη, καθώς θεωρήθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων, με το σκεπτικό ότι ορισμένοι εξ αυτών, είναι ακόμα εν ενεργεία παράγοντες στο μπάσκετ.

Στο στόχαστρο 50 αγώνες

Περίπου 50 αγώνες μπάσκετ από όλες τις κατηγορίες τίθενται στο στόχαστρο των δικαστικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτο υλικό που περιήλθε στα χέρια του Αθλητικού Εισαγγελέα ήταν καταγγελία που έγινε τον περασμένο Απρίλιο από την ΚΑΕ Αμαρουσίου. Η καταγγελία αφορούσε στη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της.

Η εισαγγελική έρευνα εμπλουτίστηκε και με άλλες καταγγελίες και καταθέσεις μαρτύρων. Δύο από τους μάρτυρες έδωσαν καταθέσεις που κρίθηκαν εξόχως σημαντικές καθώς εισέφεραν στοιχεία για τον τρόπο που στήνονται αγώνες. Η γνώση τους είναι πρωτογενής καθώς φαίνεται να ομολόγησαν ότι έχουν δεχθεί στο παρελθόν χρήματα για στημένους αγώνες.

Η αυτόβουλη πρωτοβουλία τους να συνεργαστούν με την εισαγγελική Αρχή, τους απάλλαξε από ποινικές ευθύνες εφόσον κατήγγειλαν όσα γνώριζαν για παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Στο υλικό της εισαγγελικής έρευνας περιλαμβάνονται μηνύματα και άλλα στοιχεία, που παραπέμπουν σε χειραγώγηση αγώνων τόσο στην κορυφαία κατηγορία όσο και σε άλλες, ακόμη και σε εφηβικά αλλά και σχολικά πρωταθλήματα. Η όλη δράση εκτείνεται από το 2016 έως το 2026, με αντικείμενο περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και ένας στο εξωτερικό.

Περίπου 800.000 σε σπίτι διαιτητή

Από τις μέχρι τώρα έρευνες που έχουν γίνει στα σπίτια και όχι μόνο των εμπλεκομένων, έχει βρεθεί ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό σε ένα από τα σπίτια ενός εκ των συλληφθέντων.

Πρόκειται για ένα ποσό που ξεπερνά τις 800.000 ευρώ που δεν δικαιολογείται από τις τακτικές αποδοχές, αλλά και ένα ποσό των 10.000 ευρώ που έχει βρεθεί στο σπίτι ενός επίσης συλληφθέντα.

EuroLeague: Προσωρινά εκτός διοργανώσεων η Βάσω Τσαρούχα

Η υπόθεση είχε άμεσο αντίκτυπο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς η EuroLeague Basketball αποφάσισε να θέσει προσωρινά εκτός ορισμών τη Βάσω Τσαρούχα.

Η απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των ελληνικών Αρχών όσο και η εσωτερική διαδικασία εξέτασης των καταγγελιών από τη διοργανώτρια Αρχή.

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα, η Ελληνίδα διαιτητής δεν θα ορίζεται σε αναμετρήσεις των διοργανώσεων της EuroLeague.

Η παρέμβαση του Γιάννη Βρούτση και το ενδεχόμενο αναβολής του πρωταθλήματος

Στις εξελίξεις τοποθετήθηκε και ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφάνειας και ισονομίας στον χώρο του αθλητισμού. «Ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, τόνισε ότι «οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας».

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη

Την πρόθεσή της να κινηθεί δικαστικά γνωστοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με ανακοίνωση στην οποία διατυπώνει σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ.

Η διοίκηση των «πρασίνων» αναφέρεται σε «ένα σύστημα σάπιο που βιάζει ό,τι αγαπάμε πιο πολύ», ενώ απευθυνόμενη στα πρόσωπα τα οποία επικρίνει σημειώνει: «Επιχειρήσατε να μας εξουθενώσετε, προσπαθήσατε να αντιστρέψετε κάθε ιδανικό, λογική, πραγματικότητα».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς. Το οφείλουμε απέναντι στον κόσμο μας, που υπέμενε αυτό το μαρτύριο σε ζωντανή μετάδοση, και φυσικά το οφείλουμε και στους αθλητές και προπονητές μας, που στερήθηκαν ό,τι δικαιούνταν. Και θα το κάνουμε. Αυτή θα είναι η επόμενη νίκη μας απέναντι στο καθεστώς».