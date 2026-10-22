Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακή πρόβα ενόψει της παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η αντίστροφη μέτρηση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, έχει ξεκινήσει, με τη Θεσσαλονίκη να μπαίνει σε ρυθμούς παρέλασης και τις προετοιμασίες να κορυφώνονται σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με τη δοκιμαστική παρέλαση των μηχανοκίνητων τμημάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

Στο πλαίσιο αυτό, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα και τις επόμενες ημέρες, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της εθνικής επετείου.

Για πρώτη φορά φέτος, οι πολίτες θα δουν από κοντά πολλά από τα νέα αποκτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων όπως στοιχεία από την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και στοιχεία των προηγμένων αντιαεροπορικών – αντιβαλλιστικών συστημάτων David’s Sling (Σφενδόνη του Δαβίδ) και «Spyder».

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις στα οδικά δίκτυα θα ξεκινήσουν να τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα (22/10/2026), όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Διακοπή της κυκλοφορίας υπήρξε σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, λόγω της δοκιμαστικής παρέλασης ενόψει της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί έως τις 14.00 στην ΕΟ Θεσσαλονίκης -Μουδανιών στο τμήμα της από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης (Οδός Προφήτη Ηλία) μέχρι την Αερογέφυρα Ρυσίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

(α) Των κινουμένων από Θεσ/νίκη προς Ν. Μουδανιά:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Προφήτη Ηλία,

Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, διασταύρωση Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο,

Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

(β) Των κινουμένων από Ν.Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο,

Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, Προφήτη Ηλία, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης,

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και τις επόμενες ημέρες, στο κέντρο της πόλης, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγ. Δημητρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια του εορτασμού του Πολιούχου Αγ. Δημητρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στον κεντρικό Δήμο της πόλης μας θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις, συνεπεία οποίων θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

α. ΠΕΜΠΤΗ (22-10-2026):

(1) Κατά τις ώρες 07.30΄- 14.00΄, λόγω της Γενικής Δοκιμαστικής Παρέλασης των Μηχανοκίνητων Τμημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, στο τμήμα της από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης (Οδός Προφήτη Ηλία) μέχρι την Αερογέφυρα Ρυσίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

(2) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

(α) Των κινουμένων από Θεσ/νίκη προς Ν. Μουδανιά:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Προφήτη Ηλία,

Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, διασταύρωση Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο,

Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

(β) Των κινουμένων από Ν.Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο,

Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, Προφήτη Ηλία, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης,

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

β. ΚΥΡΙΑΚΗ (25-10-2026):

(1) Από ώρα 05.00΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑΣ», στα πλαίσια του εορτασμού του Πολιούχου Θεσ/νίκης Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους, από τους οποίους θα διέλθει η πομπή:

ΑγίουΔημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Πλάτωνος.

Ελ.Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Αγ.Δημητρίου μέχρι την οδό Εγνατία.

Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι την οδό Αγ. Σοφίας.

Αγ.Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Αγ.Δημητρίου.

(2) Από ώρα 10.30΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑΣ», στο πλαίσιο του εορτασμού του

Πολιούχου Θεσ/νίκης Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους, από τους οποίους θα διέλθει η πομπή:

Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι την οδό Πλάτωνος.

Ελ.Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Εγνατία.

Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι την οδό Αγ.Σοφίας.

Αγ.Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Αγ.Δημητρίου.

γ. ΔΕΥΤΕΡΑ (26-10-2026):

(1) Από ώρα 05.00΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους,

Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Σουρή μέχρι την οδό Πελοποννήσου.

Κασσάνδρου, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Νικολάου μέχρι την οδό Μακεδονικής Αμύνης.

Μακεδονικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Κασσάνδρου μέχρι την οδό Αγίου Δημητρίου.

Σελεύκου, σε όλο το μήκος της.

Αριστοτέλους, στο τμήμα της από οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Ολύμπου.

(2) Από ώρα 10.30΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λαγκαδά μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου.

δ. ΤΡΙΤΗ (27-10-2026):

Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.

ε. ΤΕΤΑΡΤΗ (28-10-2026):

(1) Από ώρα 03.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, η έναρξη της οποίας θα πραγματοποιηθεί την 11.00΄ ώρα της ίδιας ημέρας θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση, όπου αυτή επιτρέπεται, όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι τη Λ.Στρατού.

Στρ. Ναπολ. Ζέρβα, καθ’ όλο το μήκος της.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

Γκύζη, καθ’ όλο το μήκος της.

(2) Από ώρα 05.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

(3) Από ώρα 07.00΄ σταδιακά και μέχρι πέρατος της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Μ.Μπότσαρη – Καραϊσκάκη – Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

στ. Πλέον των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από ώρα 14:00΄ της 27-10-2026 και μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2026, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Στο παρκινγκ, που βρίσκεται όπισθεν της εξέδρας των επισήμων της παρέλασης επί της οδού Αθαν.Σουλιώτη.

Μ.Μπότσαρη – 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Αθαν.Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Καραϊσκάκη, στο τμήμα της οδού από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Μιχαήλ Ψελλού, καθ’ όλο το μήκος αυτής.

Ιφιγενείας, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι την οδό Μητρ.Γρηγορίου Κυδωνιών.

ζ. Επίσης, από ώρα 14:00΄ της 25-10-2026 έως ώρα 15:00΄ της 28-10-2026, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από την Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.

– Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.

– Για τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από την Υπηρεσία μας.

Πρωινές ώρες της Τετάρτης (28-10-2026), λόγω των παρελάσεων σε Δήμους και Δημοτικές Κοινότητες του Νομού μας, ενδέχεται να υπάρξουν μικρής έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα.

Παρακαλούνται οι κύριοι οδηγοί να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω αναφερομένους δρόμους.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Υπηρεσία μας θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δυνάμεώς της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».