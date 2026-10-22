Bodybuilding: 33χρονος αθλητής κατέρρευσε στη σκηνή και πέθανε μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά του – Ήταν μόλις ο δεύτερος αγώνας του

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Ένας 33χρονος μπόντιμπιλντερ έχασε τη ζωή του με δραματικό τρόπο, καταρρέοντας μπροστά στα μάτια θεατών και κριτών την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή, μόλις 24 ώρες πριν γιορτάσει τα γενέθλιά του.

Ο Ματέους Τσμούρα, με καταγωγή από το Ουέικφιλντ στη Δυτική Αγγλία, αγωνιζόταν την Κυριακή στους τελικούς της Physical Culture Association (PCA British Finals), στο διεθνές κέντρο του Τέλφορντ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην κατηγορία «Classic Medium», ο 33χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο δάπεδο.

Αμέσως διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Newlywed bodybuilder dies after collapsing on stage at competition final day before 34th birthday https://t.co/AU55tdxf4D https://t.co/1i8DG8yIf2 — New York Post (@nypost) October 21, 2026

Η ανακοίνωση της διοργάνωσης

Η διοργανώτρια αρχή, Physical Culture Association, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του.

«Με βαθύτατη θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο Ματέους Τσμούρα, 33 ετών, από το Γουέικφιλντ, απεβίωσε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο οργανισμός.



Ο Τσμούρα συμμετείχε μόλις στη δεύτερη διοργάνωση της καριέρας του, έχοντας κατακτήσει τη δεύτερη θέση στον πρώτο του αγώνα, δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Μετά τη διακομιδή του αθλητή στο νοσοκομείο, οι διοργανωτές πραγματοποίησαν σύσκεψη με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και αποφάσισαν τη συνέχιση του αγώνα.

Τα αίτια της αιφνίδιας κατάρρευσής του δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του

Ο 33χρονος αθλητής, που στις 19 του μηνός θα συμπλήρωνε τα 34 του χρόνια, αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Πατρίτσια Τσμούρα, με την οποία είχαν παντρευτεί μόλις πριν από δύο μήνες.

Η ίδια προέβη σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, θρηνώντας τον χαμό του συζύγου της, ενώ παράλληλα προειδοποίησε για μια ψεύτικη διαδικτυακή καμπάνια που δημιουργήθηκε εν αγνοία της με πρόσχημα τη συγκέντρωση χρημάτων.

View this post on Instagram A post shared by Mateusz Chmura (@mateusz.chmura.92)



«Δεν έχω εξουσιοδοτήσει κανέναν να συλλέξει χρήματα εκ μέρους εμού ή της οικογένειάς μου», έγραψε η Τσμούρα. «Δεν θα ήθελα ποτέ κανείς να χάσει τα σκληρά δουλεμένα χρήματά του προσπαθώντας να μας βοηθήσει σε μια τόσο δύσκολη στιγμή».

Αναφερόμενη στο μεγάλο κύμα συμπαράστασης που δέχεται, η χήρα του αθλητή πρόσθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω κάθε άνθρωπο ξεχωριστά που επικοινώνησε μαζί μου, άφησε ένα σχόλιο, έστειλε ένα μήνυμα ή αφιέρωσε απλώς μια στιγμή για να σκεφτεί τον Ματέους. Διαβάζω κάθε σχόλιο ξεχωριστά και δεν μπορώ να περιγράψω πόσο σημαίνει για μένα η καλοσύνη σας. Βιώνω κάτι απίστευτα επώδυνο και αυτή τη στιγμή απλά δεν έχω τις λέξεις ή τη δύναμη να πω πολλά περισσότερα».

Πηγή: The Sun