Bodybuilding: 33χρονος αθλητής κατέρρευσε στη σκηνή και πέθανε μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά του – Ήταν μόλις ο δεύτερος αγώνας του

Ο 33χρονος αθλητής μπόντιμπιλντινγκ Ματέους Τσμούρα έχασε τη ζωή του αφού κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια των τελικών της Physical Culture Association στο Τέλφορντ, μόλις μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά του. Τα αίτια της αιφνίδιας κατάρρευσής του δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από τις αρχές, ενώ ο αθλητής συμμετείχε μόλις στη δεύτερη διοργάνωση της καριέρας του και είχε παντρευτεί δύο μήνες νωρίτερα.

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Αθλητισμός

Mateusz Chmura
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 33χρονος μπόντιμπιλντερ έχασε τη ζωή του, καταρρέοντας μπροστά στα μάτια θεατών και κριτών την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή, μόλις 24 ώρες πριν γιορτάσει τα γενέθλιά του.
  • Ο Ματέους Τσμούρα αγωνιζόταν στους τελικούς της Physical Culture Association στη δεύτερη μόλις διοργάνωση της καριέρας του, ενώ τα αίτια της αιφνίδιας κατάρρευσής του δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.
  • Ο αθλητής αφήνει πίσω τη σύζυγό του, με την οποία είχαν παντρευτεί μόλις πριν από δύο μήνες.

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Ένας 33χρονος μπόντιμπιλντερ έχασε τη ζωή του με δραματικό τρόπο, καταρρέοντας μπροστά στα μάτια θεατών και κριτών την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή, μόλις 24 ώρες πριν γιορτάσει τα γενέθλιά του.

Ο Ματέους Τσμούρα, με καταγωγή από το Ουέικφιλντ στη Δυτική Αγγλία, αγωνιζόταν την Κυριακή στους τελικούς της Physical Culture Association (PCA British Finals), στο διεθνές κέντρο του Τέλφορντ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην κατηγορία «Classic Medium», ο 33χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο δάπεδο.

Αμέσως διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση της διοργάνωσης

Η διοργανώτρια αρχή, Physical Culture Association, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του.

«Με βαθύτατη θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο Ματέους Τσμούρα, 33 ετών, από το Γουέικφιλντ, απεβίωσε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο οργανισμός.


Ο Τσμούρα συμμετείχε μόλις στη δεύτερη διοργάνωση της καριέρας του, έχοντας κατακτήσει τη δεύτερη θέση στον πρώτο του αγώνα, δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Μετά τη διακομιδή του αθλητή στο νοσοκομείο, οι διοργανωτές πραγματοποίησαν σύσκεψη με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και αποφάσισαν τη συνέχιση του αγώνα.

Τα αίτια της αιφνίδιας κατάρρευσής του δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του

Ο 33χρονος αθλητής, που στις 19 του μηνός θα συμπλήρωνε τα 34 του χρόνια, αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Πατρίτσια Τσμούρα, με την οποία είχαν παντρευτεί μόλις πριν από δύο μήνες.

Η ίδια προέβη σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, θρηνώντας τον χαμό του συζύγου της, ενώ παράλληλα προειδοποίησε για μια ψεύτικη διαδικτυακή καμπάνια που δημιουργήθηκε εν αγνοία της με πρόσχημα τη συγκέντρωση χρημάτων.

 

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«Δεν έχω εξουσιοδοτήσει κανέναν να συλλέξει χρήματα εκ μέρους εμού ή της οικογένειάς μου», έγραψε η Τσμούρα. «Δεν θα ήθελα ποτέ κανείς να χάσει τα σκληρά δουλεμένα χρήματά του προσπαθώντας να μας βοηθήσει σε μια τόσο δύσκολη στιγμή».

Αναφερόμενη στο μεγάλο κύμα συμπαράστασης που δέχεται, η χήρα του αθλητή πρόσθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω κάθε άνθρωπο ξεχωριστά που επικοινώνησε μαζί μου, άφησε ένα σχόλιο, έστειλε ένα μήνυμα ή αφιέρωσε απλώς μια στιγμή για να σκεφτεί τον Ματέους. Διαβάζω κάθε σχόλιο ξεχωριστά και δεν μπορώ να περιγράψω πόσο σημαίνει για μένα η καλοσύνη σας. Βιώνω κάτι απίστευτα επώδυνο και αυτή τη στιγμή απλά δεν έχω τις λέξεις ή τη δύναμη να πω πολλά περισσότερα».

Πηγή: The Sun

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