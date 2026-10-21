Άκης Σκέρτσος: «Λυπηρή» η στάση της αντιπολίτευσης για τον ηλικιακό περιορισμό στα social media

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«Λυπηρή» χαρακτήρισε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβερνητική ρύθμιση για τον ηλικιακό περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός τοποθετήθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, πριν από την εισαγωγή του νομοσχεδίου προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η προωθούμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε μικρές ηλικίες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

«Τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησα να μεταφέρω με δημόσιες αναρτήσεις, και στόχο την ενημέρωση της ευρύτερης κοινής γνώμης, τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην προωθούμενη ρύθμιση της Κυβέρνησης για τον ηλικιακό περιορισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δυστυχώς, διαφαίνεται ότι παρά την αναλυτική τεκμηρίωση αλλά και την τοποθέτηση υπέρ της ρύθμισης αυτής από τη συντριπτική πλειονότητα των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων που συμμετείχαν στη σχετική ακρόαση της περασμένης εβδομάδας, το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα καταψηφίσει για καθαρά αντιπολιτευτικούς και προσχηματικούς λόγους.

Είναι λυπηρό διότι μας δίνεται η πολιτική ευκαιρία να δείξουμε ως πολιτικό σύστημα τη δέουσα υπευθυνότητα και ενότητα απέναντι σε ένα κοινωνικό αίτημα που βρίσκει σύμφωνη και τη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, καθώς αφορά την προστασία των παιδιών. Και γι’ αυτό θα έπρεπε να υπερβαίνει τις αντιπολιτευτικές διαχωριστικές γραμμές.

Τα κόμματα έχουν ακόμη ευκαιρία να αλλάξουν γνώμη ενόψει της αυριανής συζήτησης και ψηφοφορίας στην ολομέλεια της Βουλής.

Για να αποδείξουν ότι ο ρόλος τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης είναι να λύνουμε τα προβλήματα των πολιτών. Αντί απλά να τα περιγράφουμε.

Αν δεν το πράξουν θα αποδείξουν με τη στάση τους για άλλη μια φορά ότι η βελόνα της αντιπολίτευσης παραμένει κολλημένη σε χαμηλά ποσοστά ακριβώς διότι δεν επιθυμεί να συμβάλει με εποικοδομητικό και ουσιαστικό τρόπο σε προβλήματα που μόνο να κερδίσουμε έχουμε όλοι αν τα αντιμετωπίσουμε με περισσότερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Η σημερινή μου τοποθέτηση στην τελευταία ανάγνωση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής πριν την εισαγωγή στην ολομέλεια».