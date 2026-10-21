Διώξεις για στημένους αγώνες μπάσκετ: Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στους έξι παράγοντες – Βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά στα σπίτια των εμπλεκομένων

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Αδικήματα που αφορούν δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, αφορούν τα έξι εντάλματα σύλληψης που εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές σε βάρος έξι παραγόντων από τον χώρο του μπάσκετ.

Τα εντάλματα, που εκδόθηκαν μετά την διερεύνηση από τον αθλητικό Εισαγγελέα καταγγελιών περί χειραγώγησης αγώνων αφορούν πλην του επικεφαλής της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή – ειδικό σύμβουλο διαιτησίας κι έναν επιχειρηματία – πρώην αθλητή.

Ο Εισαγγελέας αποδίδει κατά περίπτωση στους οι έξι τα αδικήματα της δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, με στόχο την χειραγώγηση (στημένοι αγώνες) σε παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ αλλά και άλλων κατηγοριών.

Κατά την δικογραφία, ο χρονικός ορίζοντας της υπό ποινικό έλεγχο υπόθεσης φαίνεται να αφορά τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις – καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν εντοπίστηκαν σε εμπλεκόμενους μεγάλα χρηματικά ποσά σε εμπλεκόμενους που δεν φαίνεται να δικαιολογούνται με βάση την οικονομική τους εικόνα.

Την υπόθεση ανέλαβε Ανακριτής ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν αύριο οι έξι κατηγορούμενοι.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ