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Επίδομα μητρότητας: Πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές για το 2026 – Σε ποιες περιπτώσεις θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις καταβολές

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις τρεις τελευταίες καταβολές του επιδόματος μητρότητας που θα πραγματοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ για το 2026 στις μισθωτές εργαζόμενες μητέρες που έλαβαν 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας. Οι πιστώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου, 4 Δεκεμβρίου και 23 Δεκεμβρίου 2026, ανάλογα με την ημερομηνία οριστικοποίησης της σχετικής αίτησης. Το ποσό υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μεικτά, διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ασφαλιστικές εισφορές και παραμένει αφορολόγητο και ακατάσχετο.

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Οικονομία

επίδομα μητρότητας
Πηγή ΦΩΤΟ https://unsplash.com/
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις τρεις τελευταίες καταβολές του επιδόματος μητρότητας που θα πραγματοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ για το 2026 στις μισθωτές εργαζόμενες μητέρες που έλαβαν άδεια κυοφορίας και λοχείας.
  • Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα ποσά θα πιστωθούν στις 20 Νοεμβρίου, στις 4 Δεκεμβρίου και στις 23 Δεκεμβρίου 2026, ανάλογα με την περίοδο οριστικοποίησης της σχετικής αίτησης.
  • Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο μισθό (920 ευρώ μεικτά), διαμορφώνεται βάσει των ασφαλιστικών εισφορών και παραμένει αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις τρεις τελευταίες καταβολές του επιδόματος μητρότητας που θα πραγματοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ για το 2026 στις μισθωτές εργαζόμενες μητέρες και μη, που έλαβαν συνολικά 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας (56 + 63).

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως προβλέπει ο προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ για τις πληρωμές του επιδόματος:

  • Την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026 θα πιστωθούν τα χρήματα στις  μητέρες, των οποίων η σχετική αίτηση υποβλήθηκε και οριστικοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 31 Οκτωβρίου 2026 έως τις 16 Νοεμβρίου 2026.
  • Την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2026 θα γίνει η πίστωση των ποσών σε όσες η  οριστικοποίηση σχετικής αίτησης έγινε από τις 17 Οκτωβρίου 2026 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026.
  • Την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2026 θα πιστωθούν τα χρήματα στις μητέρες των οποίων η σχετική αίτηση οριστικοποιείται από τις 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2026

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr 

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