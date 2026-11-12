Επίδομα μητρότητας: Πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές για το 2026 – Σε ποιες περιπτώσεις θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις καταβολές

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις τρεις τελευταίες καταβολές του επιδόματος μητρότητας που θα πραγματοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ για το 2026 στις μισθωτές εργαζόμενες μητέρες και μη, που έλαβαν συνολικά 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας (56 + 63).

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως προβλέπει ο προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ για τις πληρωμές του επιδόματος:

Την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026 θα πιστωθούν τα χρήματα στις μητέρες, των οποίων η σχετική αίτηση υποβλήθηκε και οριστικοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 31 Οκτωβρίου 2026 έως τις 16 Νοεμβρίου 2026 .

θα πιστωθούν τα χρήματα στις μητέρες, των οποίων η σχετική αίτηση υποβλήθηκε και οριστικοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις . Την Παρασκευή , 4 Δεκεμβρίου 2026 θα γίνει η πίστωση των ποσών σε όσες η οριστικοποίηση σχετικής αίτησης έγινε από τις 17 Οκτωβρίου 2026 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026.

, θα γίνει η πίστωση των ποσών σε όσες η οριστικοποίηση σχετικής αίτησης έγινε από τις 17 Οκτωβρίου 2026 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026. Την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2026 θα πιστωθούν τα χρήματα στις μητέρες των οποίων η σχετική αίτηση οριστικοποιείται από τις 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2026

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