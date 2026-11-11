Κυβερνητική τρικυμία έχουν προκαλέσει τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για καταγγελίες περί ευνοϊκής μεταχείρισης της κόρης του του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, σε αθλητικό σύλλογο, με στόχο την εξασφάλιση μοριοδότησης για την εισαγωγή της σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Στο κυβερνητικό πεδίο επικρατεί δυσαρέσκεια και εκνευρισμός. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το ζήτημα συζητήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με εισηγήσεις ακόμη και για αποπομπή του Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει τα πλήρη στοιχεία της υπόθεσης και κατά πόσον έχει γίνει χρήση της μοριοδότησης των διακριθέντων αθλητών. Για το ζήτημα μετέβη σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κόρη του υφυπουργού έκανε χρήση των μορίων προκειμένου να εισαχθεί στο παιδαγωγικό τμήμα της Ρόδου, αλλά επέλεξε να συνεχίσει τις σπουδές της στην Κύπρο.

Τι απαντά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης είπε: «Αν κατηγορούμαι ότι η κόρη μου ήταν αθλήτρια για να πάρει μια επιπλέον μοριοδότηση και να εγγραφεί σε κάποια σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, θα πρέπει ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσω ότι η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να εισαχθεί σε οποιαδήποτε σχολή σε ελληνικό πανεπιστήμιο». Ισχυρίστηκε, μάλιστα, πως η κόρη του συμμετείχε κανονικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και πέτυχε την εισαγωγή της στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα, αποκλειστικά με βάση τις επιδόσεις της. «Η κόρη μου συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως κάθε παιδί της γενιάς της, διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο τμήμα Γεωπονίας στο πανεπιστήμιο της Λάρισας, χωρίς να κάνει χρήση μοριοδότησης», είπε και πρόσθεσε ότι η κόρη του εγγράφηκε αρχικά στη συγκεκριμένη σχολή, αλλά δεν φοίτησε ποτέ σε αυτή, καθώς σήμερα σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Ο ίδιος θέλησε να διευκρινίσει ότι «κανένα παιδί καμιάς ελληνικής οικογένειας δεν στερήθηκε θέση στο πανεπιστήμιο εξαιτίας της δικής της εισαγωγής, που έγινε αποκλειστικά και μόνο με τις δικές της δυνάμεις και με τη δική της επίδοση».

Απαντώντας στις καταγγελίας ότι η κόρη του δεν έπαιξε στο πλαίσιο του πρωταθλήματος καθότι δεν είχε καμία σχέση με το άθλημα της χειροσφαίρισης, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης έριξε τις ευθύνες στον προπονητή. «Αγωνίστηκε με τη συγκεκριμένη ομάδα αλλά όχι σε όλους τους αγώνες, προφανώς γιατί ήταν επιλογή του προπονητή πότε θα αγωνίζεται και πότε όχι. Αγωνίστηκε κανονικά, ήταν νόμιμα αθλήτρια, με δελτίο που εκδόθηκε από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης και συμμετείχε κανονικά στους αγώνες και γι’ αυτόν τον λόγο γράφτηκε και στα φύλλα αγώνων», είπε χαρακτηριστικά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Τέλος, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή στη λειτουργία του συλλόγου. «Εγώ δεν είχα καμία επαφή με την ομάδα, δεν έχω μιλήσει με τον προπονητή. Δεν υπήρχε καμία παρέμβαση για οικονομική ενίσχυση και καμία μοριοδότηση», δήλωσε.

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες

«Οι απαντήσεις του κ. Τσαβδαρίδη στις καταγγελίες ότι η κόρη του εμφανιζόταν ως ενεργή αθλήτρια σωματείου χάντμπολ προκειμένου να λάβει την ευεργετική μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εικονοποιούν την αναξιοκρατική αλαζονική αντίληψη άσκησης εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, για να καταλήξει: «Ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες».

Την αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη ζητεί η ΕΛ.Α.Σ.

«Αν κάτι δείχνει το σκάνδαλο Τσαβδαρίδη είναι ότι με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη η διαφθορά έχει πλέον απλωθεί σε όλη την έκταση της κυβέρνησης και σε κάθε σημείο της ελληνικής κοινωνίας», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) ζητώντας την αποπομπή του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

«Αφού ακόμα και τα παιδιά μας διακρίνονται σε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, που προσπαθούν με τον κόπο και το σπαθί τους να μπουν σε κάποιο ΑΕΙ, και σε παιδιά της γαλάζιας ελίτ, που η πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση «διευκολύνεται» με κάθε είδους παράνομα μέσα», συμπληρώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. «Η προσπάθεια να κερδίσει μόρια η κόρη του υφυπουργού, με δική του παρέμβαση, εμφανιζόμενη ως παίκτρια του χάντμπολ χωρίς να έχει σύμφωνα με τις μαρτυρίες «πιάσει τη μπάλα», είναι άλλη μια απόδειξη ότι η ανηθικότητα έχει γίνει κανονικότητα», προσθέτει. «Ο κύριος Μητσοτάκης αν έχει ίχνος ντροπής για τον υπουργό του, οφείλει άμεσα να στείλει στο σπίτι του αλλά και στον εισαγγελέα», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.