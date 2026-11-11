Κρίνο και Αγκάθι: Ο Στέλιος ξεσκεπάζει τον Μήτρο για τον θάνατο του Ηλία

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Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Λευκή, πιεσμένη και από τον Γιάννο, ανακοινώνει στον Μάρκο ότι πρόκειται να απευθυνθεί στον εισαγγελέα για να μάθει την αλήθεια που της κρύβει, ενώ αυτός προσπαθεί να την αποτρέψει.

Στο μεταξύ, η Λεμονιά αποφασίζει να μιλήσει ανοιχτά για το παιδί της στον Μήτρο, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με μια αποκάλυψη που δεν περίμενε. Ο Θωμάς για άλλη μια φορά χάνει τον έλεγχο από την ενοχή και ο Παναγής προσπαθεί μάταια να τον συνεφέρει.

Η Μαριγώ, που βλέπει τον γιο της να διαλύεται ολοένα και περισσότερο, πιέζει για απαντήσεις.

Κι ενώ ο Γεροδήμος απελπισμένος μαθαίνει από τους γιατρούς πως ο Πέτρος δύσκολα θα κρατηθεί στη ζωή, η Λαμπρινή σπεύδει να βρεθεί στο πλευρό του.

Την ίδια στιγμή, ο Στέλιος έχει ανακαλύψει πια τα πάντα για την κρυφή σχέση του Μήτρου με τη Λεμονιά και συνειδητοποιεί ότι αυτός είναι ο φονιάς του Ηλία. Έτσι, διαλέγοντας να προστατεύσει τον Γιάννο από μια νέα πληγή, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του.

Ο Μήτρος λαμβάνει ένα μυστήριο σημείωμα που έχει μέσα το χρυσό του φυλαχτό…

Δείτε το Trailer

Ο Στέλιος ξεσκεπάζει τον Μήτρο και τον βάζει στο στόχαστρο

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου

Δέσποινα και Στέλιος: Αλήθειες που πονάνε σε ένα ξεκαθάρισμα χωρίς επιστροφή