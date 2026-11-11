Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Η επιστροφή της κυρίας «Φρίχτουλα» στο νηπιαγωγείο σπέρνει πανικό

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Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Μπαμπά σ΄αγαπώ” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η κυρία Φρίχτουλα, κατά κόσμον Ερμιόνη Ρεγκλίτη, επιστρέφει στο νηπιαγωγείο και σπέρνει πανικό και τρόπο στα νήπια όταν τους βάζει το πρώτο τους απροειδοποίητο διαγώνισμα.

Εξίσου απροειδοποίητα η Τζένη υφίσταται ανάκριση από τον γοητευτικό αστυνόμο Κάκαρη για απόπειρα δολοφονίας κατά της Μαίρης.

Μαθαίνοντας για το απροειδοποίητο διαγώνισμα, η Βιργινία σπεύδει στο νηπιαγωγείο και συγκρούεται με την Ερμιόνη, προσπαθώντας να προστατεύσει τους μαθητές της από τις αντιπαιδαγωγικές μεθόδους της καινούριας διευθύντριας.

Ο Δημήτρης περνάει επίσης εξετάσεις στη δουλειά του, με τον Ρένο δερβέναγα πάνω απ’ το κεφάλι του να τον ελέγχει πάνω σε κάθε λεπτομέρεια ενώ ο Ηρακλής, η Στέλλα και ο Νίκος ψάχνουν με μανία να βρουν σε ποιο αστυνομικό τμήμα κρατείται η Τζένη, χωρίς να αναρωτιούνται ούτε λεπτό για το αν είναι αθώα ή ένοχη.

Δείτε εδώ τα sneaks του αποψινού επεισοδίου:

Πώς θα τα πάει ο Βίκτωρας στο διαγώνισμα; Θα καταφέρει να μάθει ποιο είναι το δεξιά και ποιο το αριστερά;

Πώς θα αντιδράσει η Ερμιόνη στην επίσκεψη της Βιργινίας στο νηπιαγωγείο;

Γιατί υποπτεύεται η Αστυνομία την Τζένη για το ατύχημα της Μαίρης; Υπάρχει περίπτωση να είχε όντως κάποια ανάμειξη;

Θα καταφέρουν ο Ηρακλής, ο Νίκος και η Στέλλα να βρουν την Τζένη για να την βοηθήσουν ή αντ΄αυτού θα μπλέξουν κι οι ίδιοι;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer: