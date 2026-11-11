Αναθυμιάσεις στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα

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Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού προχώρησε η Αστυνομία για το περιστατικό έκλυσης αναθυμιάσεων στον χώρο της πισίνας στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί, που είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενοι του σχολείου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Οι Αρχές είχαν προχωρήσει συνολικά σε τρεις προσαγωγές, του ιδιοκτήτη αλλά και δύο συντηρητών οι οποίοι επίσης είχαν νιώσει αδιαθεσία και είχαν μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο Κορωπίου.

«Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά κατά παντός υπευθύνου»

Νωρίτερα το σχολείο σε ανακοίνωσή του ενημέρωνε πως θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό. Παράλληλα διευκρίνισε πως «η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».