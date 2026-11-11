Ντόρσεϊ: «Προτιμώ να με μισείτε για αυτό που είμαι, παρά να με αγαπάτε για αυτό που δεν είμαι»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιλάμβανε φωτογραφίες με τα τρόπαια που έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό και τα ατομικά του βραβεία, καθώς και ένα προσωπικό μήνυμα.

«Προχωράω προς τον σκοπό μου. Τώρα σκέφτομαι πιο μεγαλόπνοα σχέδια. Έπρεπε να το χτίσω αυτό τούβλο-τούβλο. Πίστευα στον εαυτό μου πριν ακόμα μου δώσουν την ευκαιρία. Προτιμώ να με μισείτε για αυτό που είμαι, παρά να με αγαπάτε για αυτό που δεν είμαι» έγραψε ο Ντόρσεϊ.