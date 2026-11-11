Ολυμπιακός: Εγκρίθηκε από τη Βουλή η ρύθμιση για την ανακατασκευή του «Γ. Καραϊσκάκης» – Τι προβλέπει το σχέδιο

Η Βουλή ενέκρινε τη νομοθετική ρύθμιση για την ανακατασκευή και επέκταση του «Γ. Καραϊσκάκης», καθορίζοντας το πολεοδομικό πλαίσιο για την υλοποίηση του έργου. Ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου από τις σημερινές 33.500 θέσεις σε 52.000, την κατασκευή νέου στεγάστρου και τη δημιουργία τουλάχιστον 1.800 θέσεων στάθμευσης.

Η σχετική διάταξη είχε κατατεθεί στα τέλη Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/1711.

Η χρηματοδότηση της ανακατασκευής θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενώ το άρθρο 83 της νομοθετικής ρύθμισης προσδιορίζει τους όρους δόμησης, τις επιτρεπόμενες χρήσεις των εγκαταστάσεων και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των εργασιών.

Αναλυτικά:

«Πιο αναλυτικά, το άρθρο 83, που αφορά το κανονιστικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», προβλέπει τα εξής:

1. Για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση των εγκαταστάσεων του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3207/2003 (Α’ 302), καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης:

α) Ανώτατο ύψος κτιρίου δυτικής πλευράς του γηπέδου: τριάντα πέντε (35,00) μέτρα.

β) Ανώτατο ύψος απόληξης νέας κερκίδας στις πλευρές βορειοανατολική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική του γηπέδου: Έως τριάντα επτά (37) μέτρα.

γ) Ανώτατο ύψος απόληξης νέας κερκίδας στις πλευρές βόρεια, νότια, ανατολική και δυτική του γηπέδου: Έως σαράντα πέντε (45,00) μέτρα.

δ) Ανώτατο ύψος νέου στεγάστρου ελαφράς κατασκευής, με αφετηρία μέτρησης όλα τα σημεία του νέου περιγράμματος του γηπέδου: Έως πενήντα δύο (52) μέτρα. Εντός του γηπέδου, με αφετηρία μέτρησης του ύψους του στεγάστρου το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου, το μέγιστο ύψος του δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ (58) μέτρα.

ε) Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: Μηδέν κόμμα εβδομήντα πέντε (0,75).

στ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: Εξήντα τοις εκατό (60%).

Για την κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση και αναβάθμιση του γηπέδου και των αναγκαίων συνοδών εγκαταστάσεών του, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, η ταύτιση της οικοδομικής γραμμής με τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής. Η δυνατότητα αυτή ισχύει αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές, οι κοινόχρηστοι χώροι και η ασφαλής λειτουργία του οδικού δικτύου, καθώς και ότι τηρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η ταύτιση αυτή αποτυπώνεται στο διάγραμμα κάλυψης που συνοδεύει την οικεία πράξη έγκρισης ή αδειοδότησης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης.

2. Στις εγκαταστάσεις του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», οι αμιγώς αθλητικές χρήσεις καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 65% του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης της περ. ε) της παρ. 1.

Πέραν των αμιγώς αθλητικών χρήσεων, το υπολειπόμενο ποσοστό του 35% του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης κατανέμεται σε:

α) Συνοδές χρήσεις: Χώρους Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, χώρους αναψυχής και εστίασης αθλητών, χώρους εκπαίδευσης, παιδότοπους, εντευκτήρια, γραφεία, χώρους θεραπευτικής φροντίδας και υποστήριξης για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, αποκατάστασης αθλητικών τραυματισμών και βελτιστοποίησης της φυσικής απόδοσης, καθώς και κέντρα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας, κινησιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας. Επιπλέον, επιτρέπονται αίθουσες πολλαπλών χρήσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως μουσεία, χώροι αθλητικών συλλόγων και εκθέσεις αθλητικών συλλόγων.

β) Εμπορικές χρήσεις: Καταστήματα αθλητικών ειδών, αναψυκτήρια και μικτά καταστήματα τροφίμων, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εργαστήρια παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών, συσκευασίας και αποθήκευσής τους, δραστηριότητες πάσης φύσεως υπηρεσιών τροφοδοσίας, εμπορικά καταστήματα, καθώς και χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Εντός της έκτασης του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» επιτρέπεται η χρήση κτιρίων ή γηπέδων ως χώρων στάθμευσης.

3. Η ελάχιστη συνολική χωρητικότητα των χώρων στάθμευσης του σταδίου ανέρχεται σε χίλιες οκτακόσιες (1.800) θέσεις.

4. Για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς και για την κατασκευή και επέκταση των χώρων στάθμευσης, εκδίδεται κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού, με την οποία επικαιροποιείται η υφιστάμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ύστερα από την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης κυκλοφορίας και την υποβολή φακέλου τροποποίησης-επικαιροποίησης της ΑΕΠΟ.

5. Οι οικοδομικές άδειες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» εκδίδονται από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πειραιά.

6. Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίας οικοδομικής άδειας ή άδειας αναθεώρησης, καθώς και η λειτουργική συνένωση της έκτασης των εγκαταστάσεων του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3207/2003, με όμορα οικόπεδα, είτε άμεσα με τις εγκαταστάσεις είτε εμμέσως μέσω τρίτου οικοπέδου. Τα οικόπεδα αυτά βρίσκονται εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου 53 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής και η χρήση τους έχει μισθωθεί ή παραχωρηθεί στο σωματείο με την επωνυμία «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς» ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο, στο οποίο το σωματείο έχει εκχωρήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, εφόσον:

α) Προκύπτει από τη σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης η σχετική βούληση των ιδιοκτητών ή, εφόσον αυτή δεν αναφέρεται ρητά στο μισθωτήριο ή στη σύμβαση παραχώρησης, υπάρχει σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, η οποία αποτυπώνεται σε έγγραφο.

β) Τηρούνται τα ισχύοντα πολεοδομικά μεγέθη για κάθε οικόπεδο».