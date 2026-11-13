Φοιτητές: Από 13 έως 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών και μετακινήσεων

Από σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 (στις 14:00), οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου για τη λήψη πρώτου πτυχίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής ή μετακίνησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr, από σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ.
  • Οι αιτήσεις αφορούν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, ενώ αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας, οι φοιτητές δύνανται να αιτηθούν μετακίνηση σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης έχουν από σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που φοιτούν σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου για τη λήψη πρώτου πτυχίου.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές), από σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Τι πρέπει να ξέρουν οι φοιτητές

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ  (π.χ. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Εύδοξος κ.λπ.).

Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε αυτοί οι φοιτητές δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις αφορούν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β’ 4806) υπουργικής απόφαση.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

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