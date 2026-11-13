«Εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε;» – Συγκινεί η ανάρτηση της μητέρας του εθελοντή πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του σε φωτιά στο Αγρίνιο

Συγκινεί η ανάρτηση της Βαλάντη Ευπατρίδη, μητέρας του Παναγιώτη Πλεξίδα. Πρόκειται για τον νεαρό εθελοντή αρχιπυροσβέστη, ο οποίος έπεσε στο καθήκον, τον Σεπτέμβριο του 2020, σε κατάσβεση πυρκαγιάς στο Καινούργιο Αγρινίου.

Με αφορμή την Ημέρα Πεσόντων Πυροσβεστών και την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε χτες Πέμπτη στην Παραβόλα στη μνήμη του, η μητέρα του Παναγιώτη έστειλε μήνυμα εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας με το ερώτημα «εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε;».

Επιλέγοντας κόκκινα γαρύφαλλα, που ήταν τα αγαπημένα του παιδιού της, η μητέρα του Παναγιώτη Πλεξούδα που έγινε και η ίδια εθελόντρια πυροσβέστης, γράφει στην ανάρτησή της: «Πάντα σου άρεσαν τα κόκκινα γαρύφαλλα… ήταν τα “δικά μας” λουλούδια…. Ήθελες πάντα να προστατεύεις το κάθε τι… Πονούσε η καρδούλα σου με ό,τι άσχημο και κακό γίνονταν στον κόσμο τούτο!!! Εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε????»

«Όχι Πανούλη μου δεν θα πω τίποτε άλλο γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα ήθελες.. Το μόνο που θα σου πω και δεν θα σταματήσω να λέω μέχρι να συναντηθούμε είναι το ΣΑΓΑΠΩ ΛΕΒΈΝΤΗ ΜΟΥ, ΨΥΧΉ ΤΗΣ ΨΥΧΉΣ ΜΟΥ….» καταλήγει στην ανάρτησή της η μητέρα του άτυχου εθελοντή πυροσβέστη.