«Εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε;» – Συγκινεί η ανάρτηση της μητέρας του εθελοντή πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του σε φωτιά στο Αγρίνιο

Η Βαλάντη Ευπατρίδη, μητέρα του νεαρού εθελοντή αρχιπυροσβέστη Παναγιώτη Πλεξίδα που έπεσε στο καθήκον τον Σεπτέμβριο του 2020 στο Καινούργιο Αγρινίου, συγκινεί με ανάρτησή της για την απώλεια του γιου της. Με αφορμή την Ημέρα Πεσόντων Πυροσβεστών και την επιμνημόσυνη δέηση στην Παραβόλα, εκφράζει τον αβάσταχτο πόνο της θέτοντας το ερώτημα «εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε;». Η μητέρα, η οποία έγινε και η ίδια εθελόντρια πυροσβέστης, τιμά τη μνήμη του παιδιού της με κόκκινα γαρύφαλλα και λόγια βαθιάς αγάπης

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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΞΙΔΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκινεί η ανάρτηση της μητέρας του Παναγιώτη Πλεξίδα, του νεαρού εθελοντή αρχιπυροσβέστη ο οποίος έπεσε στο καθήκον τον Σεπτέμβριο του 2020 σε κατάσβεση πυρκαγιάς στο Καινούργιο Αγρινίου.
  • Με αφορμή την Ημέρα Πεσόντων Πυροσβεστών και την επιμνημόσυνη δέηση στην Παραβόλα στη μνήμη του, η μητέρα του έστειλε μήνυμα εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας με το ερώτημα «εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε;».
  • Επιλέγοντας τα αγαπημένα του κόκκινα γαρύφαλλα, η μητέρα του άτυχου πυροσβέστη, που έγινε και η ίδια εθελόντρια, εξέφρασε την παντοτινή της αγάπη για το παιδί της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκινεί η ανάρτηση της Βαλάντη Ευπατρίδη, μητέρας του Παναγιώτη Πλεξίδα. Πρόκειται για τον νεαρό εθελοντή αρχιπυροσβέστη, ο οποίος έπεσε στο καθήκον, τον Σεπτέμβριο του 2020, σε κατάσβεση πυρκαγιάς στο Καινούργιο Αγρινίου.

Με αφορμή την Ημέρα Πεσόντων Πυροσβεστών και την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε χτες Πέμπτη στην Παραβόλα στη μνήμη του, η μητέρα του Παναγιώτη έστειλε μήνυμα εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας με το ερώτημα «εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε;».

Επιλέγοντας κόκκινα γαρύφαλλα, που ήταν τα αγαπημένα του παιδιού της, η μητέρα του Παναγιώτη Πλεξούδα που έγινε και η ίδια εθελόντρια πυροσβέστης, γράφει στην ανάρτησή της: «Πάντα σου άρεσαν τα κόκκινα γαρύφαλλα… ήταν τα “δικά μας” λουλούδια…. Ήθελες πάντα να προστατεύεις το κάθε τι… Πονούσε η καρδούλα σου με ό,τι άσχημο και κακό γίνονταν στον κόσμο τούτο!!! Εσένα γιε μου ποιος σε προστάτεψε????»

«Όχι Πανούλη μου δεν θα πω τίποτε άλλο γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα ήθελες.. Το μόνο που θα σου πω και δεν θα σταματήσω να λέω μέχρι να συναντηθούμε είναι το ΣΑΓΑΠΩ ΛΕΒΈΝΤΗ ΜΟΥ, ΨΥΧΉ ΤΗΣ ΨΥΧΉΣ ΜΟΥ….» καταλήγει στην ανάρτησή της η μητέρα του άτυχου εθελοντή πυροσβέστη.

ΠΛΕΞΟΥΔΑΣ

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