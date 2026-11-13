Βουλή: Δεν επιτεύχθηκε η αναγκαία πλειοψηφία για τον νέο επικεφαλής της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων

Δεν επετεύχθη το πρωί της Παρασκευής (13/11) η αναγκαία πλειοψηφία των «τριών πέμπτων» στο πρόσωπο του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΔΠΘ, Άλκη Δερβιτσιώτη, γεγονός που σημαίνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα επιδιώξει να επιλέξει νέο πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε επόμενη συνεδρίασή της.

Η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε «υπέρ» της σχετικής εισήγησης του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, το ΠΑΣΟΚ απείχε, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τάχθηκαν «κατά».

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Ν. Κακλαμάνης είπε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι «δεν είχαν καν το θάρρος να καταψηφίσουν» και ότι, προ εξαμήνου, το ΠΑΣΟΚ είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον κ. Δερβιτσιώτη.

Ο κ. Δουδωνής είχε πει ότι για τη θέση του επικεφαλής της ΑΠΔΠΧ υπήρχε σε εκκρεμότητα η υποψηφιότητα της κας Κατερίνας Συγγούνη, η οποία είχε αποσπάσει την πλειοψηφία, ενώ σημείωσε ότι η προ εξαμήνου συνεδρίαση είχε διακοπεί με ευθύνη της κ. Κωνσταντοπούλου.

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Δουδωνή

Η σημερινή, πάντως, συνεδρίαση, «χρωματίστηκε» από τις αλληλοκατηγορίες των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ Π. Δουδωνή, και Δ. Μπιάγκη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι, με τη στάση τους, εξυπηρετούν την κυβερνητική πλειοψηφία.

Σήμερα αποτρέψαμε ακόμα μία «ανίερη συμπαιγνία» ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είπε η κα Κωνσταντοπούλου, με τον κ. Δουδωνή να λέει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Είστε το “δεκανίκι” της ΝΔ με τον τρόπο που χειρίζεστε τις επιτροπές».