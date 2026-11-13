Τρόμος στην Κόρινθο: Οδηγός κινείται στο αντίθετο ρεύμα σε επαρχιακό δρόμο – ΒΙΝΤΕΟ

Οδηγός αυτοκινήτου κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε επαρχιακό δρόμο στην Κορινθία, στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών της Αρχαίας Κορίνθου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από την ΗΛΕΚΤΡΑ TV, αποτρέποντας οριακά μετωπική σύγκρουση με διερχόμενα οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν ούτε εάν υπήρξε επέμβαση της Τροχαίας.

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Κοινωνία

Κόρινθος - ασυνείδητος οδηγός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εικόνες τρόμου καταγράφηκαν σε επαρχιακό δρόμο στην Κορινθία, όταν οδηγός αυτοκινήτου κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών της Αρχαίας Κορίνθου.
  • Η επικίνδυνη πορεία του οδηγού αποτυπώνεται σε βίντεο, καθώς υπήρχε ορατός κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης με διερχόμενα οχήματα.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, ούτε εάν υπήρξε παρέμβαση της Τροχαίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εικόνες τρόμου καταγράφηκαν σε επαρχιακό δρόμο στην Κόρινθο, όταν οδηγός αυτοκινήτου κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών της Αρχαίας Κορίνθου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η ΗΛΕΚΤΡΑ TV, στο οποίο φαίνεται το όχημα να κινείται αντίθετα από την προβλεπόμενη κατεύθυνση, την ώρα που από το συγκεκριμένο σημείο διέρχονται και άλλα αυτοκίνητα.

Δείτε το βίντεο

 

Η επικίνδυνη πορεία του οδηγού θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο ατύχημα, καθώς υπήρχε ορατός κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης με κάποιο από τα διερχόμενα οχήματα.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που προκύπτουν από την παραβίαση βασικών κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, ούτε εάν υπήρξε παρέμβαση της Τροχαίας.

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