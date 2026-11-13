Κερατσίνι: Βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέο περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, καθώς άγνωστοι προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης (12/11) στην αναγραφή φασιστικών συμβόλων με κόκκινο σπρέι πάνω στο μνημείο, προκαλώντας αντιδράσεις.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων ενεργειών, καθώς το μνημείο, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αντιφασιστικό αγώνα, έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο βανδάλων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Φύσσας, μουσικός και αντιφασίστας, δολοφονήθηκε το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, η οποία καταδικάστηκε από την ελληνική Δικαιοσύνη ως εγκληματική οργάνωση.

Το μνημείο βρίσκεται στην οδό Παύλου Φύσσα, πρώην Παναγή Τσαλδάρη, στο σημείο όπου ο 34χρονος μουσικός έχασε τη ζωή του.

Νέα Αριστερά: «Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά»

Την έντονη αντίδρασή της για τον βανδαλισμό εξέφρασε η Νέα Αριστερά, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση καταγγέλλοντας την ενέργεια και συνδέοντάς την με αντίστοιχα περιστατικά που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Άγνωστοι βανδάλισαν το βράδυ της Πέμπτης το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, βάφοντας πάνω του δύο «στόχους», διεθνώς αναγνωρισμένο νεοναζιστικό σύμβολο, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει και η Χρυσή Αυγή. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε βανδαλιστεί με φασιστικά σύμβολα και η τοιχογραφία του Παύλου Φύσσα στο Πανεπιστήμιο Καβάλας.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι ακροδεξιοί ξανασηκώνουν κεφάλι μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, επιτιθέμενοι σε μετανάστες και αντιφασίστες. Και δεν είναι τυχαίο το ότι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα, σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα, που έπεσε νεκρός από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής.

Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης επιχειρεί να επιστρέψει στην πολιτική ζωή, ενώ η κυβέρνηση δίνει χώρο στην Ακροδεξιά υιοθετώντας όλο και περισσότερο τη ρητορική και την ατζέντα της.

Κανένας ακροδεξιός δεν θα ξανακερδίσει χώρο στις γειτονιές μας. Θα μας βρίσκουν απέναντί τους.»