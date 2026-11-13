Κατερίνα Καινούργιου: «Ενθουσιάστηκα τώρα» – Το μήνυμα που έλαβε στον «αέρα» από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Ένα μήνυμα και μία φωτογραφία της οκτώ μηνών κόρης τους που έστειλε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα», ενθουσίασε την Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη στιγμή στον «αέρα» με τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές, περιγράφοντας με χαρά ότι η μικρή παρακολουθούσε την εκπομπή με μεγάλο ενδιαφέρον.

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Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα μήνυμα που δέχτηκε από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, ενθουσίασε την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία μοιράστηκε την στιγμή με τους συνεργάτες της, αλλά και τους τηλεθεατές.
  • Συγκεκριμένα, ο σύντροφός της, της έστειλε μία φωτογραφία της οκτώ μηνών κόρης τους, την στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη η εκπομπή «Super Κατερίνα».
  • «Είναι νομίζω η πρώτη φορά που παρακολουθεί με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά εγώ ενθουσιάστηκα» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

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Ένα μήνυμα που δέχτηκε από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, ενθουσίασε την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία μοιράστηκε την στιγμή με τους συνεργάτες της, αλλά και τους τηλεθεατές.

Συγκεκριμένα, ο σύντροφός της, της έστειλε μία φωτογραφία της οκτώ μηνών κόρης τους, την στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη η εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Ενθουσιάστηκα γιατί κάθεται και χαζεύει έτσι»

Η εικόνα ενθουσίασε την παρουσιάστρια, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά της και σταμάτησε για λίγο τη συζήτηση στο πλατό για να αναφερθεί στο τρυφερό μήνυμα.

«Μου έστειλε ο Παναγιώτης τη μικρή τώρα, που βλέπει τηλεόραση, βλέπει εμάς. Δε ξέρω αν καταλαβαίνει, δεν νομίζω. Μπορεί από τη φωνή να με αναγνωρίζει αλλά είναι πολύ μικρή ακόμα. Τώρα ενθουσιάστηκα γιατί κάθεται και χαζεύει έτσι. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που παρακολουθεί με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά εγώ ενθουσιάστηκα» είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

 

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