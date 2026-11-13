Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Η λέξη οικογένεια κρύβει πολλές έννοιες – Είμαστε και οι επιλογές μας»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στην αξίας της οικογένειας σε δηλώσεις που έκανε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

«Είναι πολύ μεγάλη, νομίζω, η λέξη οικογένεια. Κρύβει πάρα πολλά πράγματα από πίσω, πολλές έννοιες. Νομίζω θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να την αναλύσουμε. Πάντως είναι το πιο σημαντικό για τον οποιοδήποτε άνθρωπο», δήλωσε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Είμαστε και οι επιλογές μας»

Σε ερώτηση για το πόσο επηρεάζεται από τους ανθρώπους που έχει κοντά του, ο ίδιος απάντησε: «Προφανώς και όλοι επηρεαζόμαστε και προφανώς είμαστε και οι επιλογές μας. Οπότε από τις επιλογές σου κρίνεσαι και για την πορεία σου, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα».