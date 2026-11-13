Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Η λέξη οικογένεια κρύβει πολλές έννοιες – Είμαστε και οι επιλογές μας»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στην αξία της οικογένειας, τονίζοντας ότι πρόκειται για το πιο σημαντικό πράγμα για οποιονδήποτε άνθρωπο και ότι κρύβει πολλές έννοιες. Παράλληλα, επισήμανε πως όλοι οι άνθρωποι επηρεάζονται από το περιβάλλον τους και ότι καθορίζουν την πορεία τους μέσα από τις επιλογές τους.

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Δημήτρης Αλεξάνδρου
Φωτογραφία: Instagram/dimitris_alexandrou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στην αξία της οικογένειας σε δηλώσεις που έκανε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.
  • «Είναι πολύ μεγάλη, νομίζω, η λέξη οικογένεια… Πάντως είναι το πιο σημαντικό για τον οποιοδήποτε άνθρωπο», δήλωσε αρχικά ο ίδιος.
  • Σε ερώτηση για το πόσο επηρεάζεται από τους ανθρώπους που έχει κοντά του, απάντησε: «Προφανώς και όλοι επηρεαζόμαστε και προφανώς είμαστε και οι επιλογές μας».

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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στην αξίας της οικογένειας σε δηλώσεις που έκανε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

«Είναι πολύ μεγάλη, νομίζω, η λέξη οικογένεια. Κρύβει πάρα πολλά πράγματα από πίσω, πολλές έννοιες. Νομίζω θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να την αναλύσουμε. Πάντως είναι το πιο σημαντικό για τον οποιοδήποτε άνθρωπο», δήλωσε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Είμαστε και οι επιλογές μας»

Σε ερώτηση για το πόσο επηρεάζεται από τους ανθρώπους που έχει κοντά του, ο ίδιος απάντησε: «Προφανώς και όλοι επηρεαζόμαστε και προφανώς είμαστε και οι επιλογές μας. Οπότε από τις επιλογές σου κρίνεσαι και για την πορεία σου, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα».

 

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