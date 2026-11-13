O Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον Ιερώνυμο – Φωτογραφίες μέσα από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών

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Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής (13/11) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονων διεθνών ανακατατάξεων, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις για τον ρόλο της Εκκλησίας στην κοινωνία, την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών σε εμπόλεμες περιοχές, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την ιδιαίτερη τιμή του για την υποδοχή, δίνοντας έμφαση στο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας και στη στήριξη που παρέχει σε ευάλωτους πολίτες.

«Θέλω να σας συγχαρώ για το πολύ σημαντικό έργο που η Εκκλησία προσφέρει καθημερινά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, που περνάνε δύσκολα. Ένα έργο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανδρουλάκης: «Ο αναθεωρητισμός κερδίζει έδαφος εις βάρος του σεβασμού του διεθνούς δικαίου»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη διεθνή συγκυρία, επισημαίνοντας ότι οι αλλεπάλληλες κρίσεις και η ενίσχυση αναθεωρητικών τάσεων δημιουργούν νέα δεδομένα για την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

«Δυστυχώς, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αναθεωρητισμός κερδίζει έδαφος εις βάρος του σεβασμού του διεθνούς δικαίου», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη συνεννόησης και κοινής στάσης για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και των δημοκρατικών αξιών.

«Γι’ αυτό, έχουμε χρέος, με μετριοπάθεια, με ομοψυχία, να εργαζόμαστε όλοι μας για την ασφάλεια της πατρίδας, αλλά και για την προστασία της ιστορίας μας, του πολιτισμού και των παραδόσεών μας. Αλλά και για την αξία της δημοκρατίας», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, τονίζοντας ότι όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και θεσμικό ήθος.

«Γι’ αυτό πρέπει ιδιαίτερα όσοι ασκούν εξουσία, όσοι φιλοδοξούμε να ασκήσουμε εξουσία να κινούμαστε με θεσμικό ήθος, με διαφάνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο καθημερινά», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε, παράλληλα, την ικανοποίησή του για τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο, επισημαίνοντας τη συμβολή της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση κοινωνικών φαινομένων διχασμού.

«Ο λόγος της Εκκλησίας είναι πολύ σημαντικός στον αγώνα κατά της μισαλλοδοξίας και της διχόνοιας», ανέφερε.

Ιερώνυμος: Οι πολιτικοί οφείλουν να δίνουν το καλό παράδειγμα

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καλωσόρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η πολιτική ζωή, καθώς και στις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι πολιτικοί μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων κομματικών αντιπαραθέσεων.

Ευχόμενος καλή δύναμη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το έργο του, ο κ. Ιερώνυμος επισήμανε ότι οι πολιτικοί έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να αποτελούν θετικό παράδειγμα για την κοινωνία, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας και της κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.

Συζήτηση για τους χριστιανικούς πληθυσμούς σε Μέση Ανατολή και Αφρική

Στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκε επίσης η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δοκιμάζονται από πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Αφρική.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συζήτησαν το ζήτημα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας, με έμφαση στη δυνατότητα ανάπτυξης αρμονικών συνεργειών.

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευσαν στην επίσκεψή του η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Κουτσούκος.