Ανδρουλάκης: Στην αυλή του Μαξίμου δεν υπάρχει ήθος, αλλά διαφθορά και αδιαφάνεια – Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα τιμωρηθείτε

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική της, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την ενίσχυση του εισοδήματος.

Στον αντίποδα, υπογράμμισε βασικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αντιπαραβάλλοντάς τις με τις αντίστοιχες προς ψήφιση κυβερνητικές ρυθμίσεις, για να σημειώσει ότι αυτές αναδεικνύουν τη διαφορά του ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ.

Στον απόηχο και της υπόθεσης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για ένα γενικευμένο μοντέλο αντίληψης που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός «τους έχει διαπαιδαγωγήσει στην αναξιοκρατία, στην ανεκτικότητα, στη διαφθορά και στην ατιμωρησία». Είπε ότι στην αυλή του Μεγαρου Μαξίμου «δεν υπάρχει ήθος. Εκεί υπάρχει ατιμωρησία, διαφθορά και αδιαφάνεια, γι’ αυτό στις επόμενες εθνικές εκλογές θα τιμωρηθείτε», για να προσθέσει ότι κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος πολιτικής αλλαγής και «ψήφος ήττας αυτού του θράσους που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου».

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και συζητούνται σήμερα στη Βουλή, «μας έπεισαν για ένα πράγμα: ότι θαύματα γίνονται. Αρκεί βέβαια να βοηθούν την προπαγάνδα της ΝΔ». Είπε ότι ενάμιση μήνα αφότου η ΝΔ επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση που έκανε τον Ιούλιο για επαναφορά της 13ης σύνταξης, με το επιχείρημα ότι «ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ήταν μόλις ένα δισ. ευρώ», τον Αύγουστο «ο δημοσιονομικός χώρος ξαφνικά υπερδιπλασιάστηκε για να χωρέσει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού». Σχολίασε ότι αυτό δείχνει το μέγεθος της αναξιοπιστίας της κυβέρνησης.

Σχολίασε επίσης ότι για τη ΝΔ ο δημοσιονομικός χώρος στενεύει όταν προτείνει το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση, ενώ διευρύνεται όταν πιέζεται η κυβέρνηση. «Προσβάλλετε τη νοημοσύνη των πολιτών», είπε, υποστηρίζοντας ότι το βλέμμα της κυβέρνησης είναι στραμμένο στις κάλπες και όχι στην κοινωνία.

Είπε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν 3,8%, τον Σεπτέμβριο πήγε στο 5% και τον Οκτώβριο στο 5,7%» και πως οι ετήσιες αυξήσεις σε όλα όσα δεν μπορεί να στερηθεί μια οικογένεια, κυμάνθηκαν από 15% έως και 80%: στο ενοίκιο, στη θέρμανση, στο ρεύμα, στη μετακίνηση. Ρώτησε κατόπιν αυτών, από όσα δίνει σήμερα η κυβέρνηση, πόσα θα μείνουν στο νοικοκυριό, στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους. Πρόσθεσε ότι επτάμιση χρόνια τώρα η απόσταση από την Ευρώπη μεγαλώνει σε όλους τους κρίσιμους κοινωνικούς δείκτες και ότι οι ανισότητες οξύνονται, ότι το 2019 η χώρα βρισκόταν στη 10η θέση μεταξύ των κρατών -μελών με τις μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες και το 2025 στην τέταρτη θέση. «Αν με 80 δισ. ευρωπαϊκών πόρων που διαχειριστήκατε, είναι αυτή η εικόνα των ανισοτήτων, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια;» ρώτησε. Πρόσθεσε ότι το 2025 οι δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας αυξήθηκαν κατά 4,9% στην ΕΕ και μόλις κατά 0,6% στην Ελλάδα, για να υποστηρίξει ότι είναι μια κυβέρνηση «κατώτερη των περιστάσεων».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι στη ΔΕΘ παρουσίασε «ολοκληρωμένο πρόγραμμα επτά μεγάλων παρεμβάσεων, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο. Για καλύτερους μισθούς και αξιοπρεπείς συντάξεις. Για πραγματική διέξοδο από το ιδιωτικό χρέος. Για προσιτή στέγη και ουσιαστική αντιμετώπιση του δημογραφικού. Για ισχυρή δημόσια παιδεία και υγεία. Για ένα κράτος με διαφάνεια και λογοδοσία».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε συγκεκριμένες παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, που, όπως είπε, αναδεικνύουν την διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους συνταξιούχους, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους ανεξαιρέτως και νέο ΕΚΑΣ. Είπε ότι η κυβέρνηση αυξάνει κατά 100 ευρώ την παροχή του Νοεμβρίου στους άνω των 65 ετών, αφήνοντας εκτός 350.000 συνταξιούχους από τα ηλικιακά κριτήρια. «Αποκλείετε και ανθρώπους που εργάστηκαν, δηλαδή, στα βαρέα και ανθυγιεινά», πρόσθεσε και υπογράμμισε: «Λέτε ότι είναι λαϊκισμός η τροπολογία μας να πάρουν κι αυτοί τα χρήματα που οφείλετε να τους δώσετε και ρωτάει ο κ. Μαρινάκης πόσο κοστίζει. Ένας πολλαπλασιασμός είναι, 350.000 επί 400 ευρώ είναι, τόσο κοστίζει. Είναι πολλά τα 140 εκατομμύρια για να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς να πάρουν τα χρήματα που τους αναλογούν; Όχι. Για μας είναι κοινωνική δικαιοσύνη και οφείλετε να ψηφίσετε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ».

Όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους σχολίασε ότι «ψηφίζετε σήμερα ένα επίδομα 500 ευρώ μικτά, που όμως θα δοθεί σε 13 μήνες, από την επόμενη κυβέρνηση». «Γιατί δεν το δίνετε τώρα; Ψηφίζετε ένα μέτρο για να το δώσει η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι κοροϊδία και εξαπάτηση και λαϊκισμός και φτηνή πολιτική;», ρώτησε, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη δέσμευση για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο.

Για το δημογραφικό, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει σχετική πρόταση νόμου ήδη από το 2018 με πρωτοβουλία της Φώφης Γεννηματά με πρόβλεψη το Δημόσιο να καλύπτει την οικογενειακή συμμετοχή για οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Κάλεσε την κυβέρνηση να αναλογιστεί αν σε μια οικογένεια περισσεύουν κάθε μήνα 100 ευρώ για να μπουν στον λογαριασμό του παιδιού του. «Άρα εμείς λέμε να στηρίξουμε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο όσους τους περισσεύουν τα 100 και 200 ευρώ, ένα μέτρο που μειώνει τις ανισότητες και όχι μέτρο που διευρύνει τις ανισότητες».

Για τον ΦΠΑ ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε μηδενισμό του ΦΠΑ στα προϊόντα εμμήνου ρύσεως και μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, η κυβέρνηση απαντούσε ότι το μέτρο του θα αστοχήσει γιατί από τη μείωση του ΦΠΑ μόλις το 19-20% φτάνει στον κόσμο. Άρα, σχολίασε, όταν το ΠΑΣΟΚ προτείνει μειώσεις, η κυβέρνηση απαντά ότι δεν φτάνουν στον καταναλωτή, ενώ όταν τις προτείνει εκείνη, τις παρουσιάζει ως κοινωνική πολιτική.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι έχει προτείνει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και φορολόγηση του πραγματικού εισοδήματος και ότι δεσμεύεται επίσης για πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις στη χώρα, για πραγματικές 120 δόσεις, με επιτόκιο 3%, για θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ στις 20.000 για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στον απόηχο των εξελίξεων με την υπόθεση Τσαβδαρίδη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι είναι «ένα ακόμα παράδειγμα σκανδάλου από αυτά που έχουμε κάθε βδομάδα στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον κρατικό και κομματικό της μηχανισμό, γιατί έκαναν το κράτος λάφυρο». Είπε ότι «ηγείται της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης που ως πρωθυπουργός, τους έχει διαπαιδαγωγήσει στην αναξιοκρατία, στην ανεκτικότητα, στη διαφθορά και στην ατιμωρησία, οπότε τι λένε όλοι αυτοί οι κύριοι; “Έχουμε την εξουσία, δεν μας πειράζει κανείς”».

Ανέφερε πως «όταν τον έχεις τον κ. Τσαβδαρίδη στην εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών και σύμφωνα με την δικαστική απόφαση ο συγκεκριμένος κύριος μαζί και με άλλους βουλευτές της ΝΔ, έκανε στημένες ερωτήσεις, που είχατε εκ των προτέρων δώσει στους κακούργους που είχαν παγιδεύσει τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και όλους εμάς, πού να βρει το ήθος και να σκεφτεί ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο ανήθικο και προσβάλλει χιλιάδες νέους ανθρώπους;». «Πού να το βρει; Στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου;», ρώτησε και πρόσθεσε ότι «κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος πολιτικής αλλαγής» επισημαίνοντας ότι στις εθνικές εκλογές έρχεται το τέλος αυτής της κουλτούρας διακυβέρνησης «που προσβάλλει το λαό μας» και που στέλνει το μήνυμα ότι «το κόμμα που μας οδήγησε στην χρεοκοπία δεν βάζει μυαλό. Είναι εδώ και είναι ικανό να μας ξαναστείλει σε ηθική και οικονομική χρεοκοπία, κι εμείς θα μπούμε εμπόδιο».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ