Μιχαηλίδου: 2.400 νέες κοινωνικές κατοικίες σε πρώην στρατόπεδα

Στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, με την αξιοποίηση πρώην στρατοπέδων και δημοσίων ακινήτων, στο νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας και στην παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αναγνωρίζοντας την έντονη στεγαστική πίεση στους τρεις στους δέκα Έλληνες που ζουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και ιδιαίτερα στους νέους, η κ. Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημείωσε ότι εφαρμόζονται 47 μέτρα στεγαστικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων η επιστροφή ενοικίου και τα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω».

Τόνισε, ωστόσο, ότι καθοριστική για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών, επισημαίνοντας πως μέσω του «Ανακαινίζω» επιδιώκεται να επιστρέψουν στην αγορά 14.000 σπίτια.

Η αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων

Στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέων κατοικιών, η υπουργός παρουσίασε τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όπως υπογράμμισε, προβλέπεται η κατασκευή περίπου 2.400 κοινωνικών κατοικιών, με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ήδη προχωρούν οι διαδικασίες για δύο πρώην στρατόπεδα, οι μελέτες βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη αναδόχων αναμένονται στις αρχές του 2027.

Η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν οργανωμένα συγκροτήματα κατοικιών, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και υποδομές, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί και μίνι μάρκετ, ενταγμένα στον αστικό ιστό και όχι απομονωμένες περιοχές κοινωνικής στέγασης. Το κοινωνικό μίσθωμα θα διαμορφώνεται με βάση το εισόδημα και τα χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού, όπως η μονογονεϊκότητα ή η ύπαρξη παιδιού με αναπηρία, και θα αντιστοιχεί, κατά τον σχεδιασμό, περίπου στο 50%-60% του αγοραίου ενοικίου.

Η Κοινωνική Αντιπαροχή

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Κοινωνική Αντιπαροχή, με τους πρώτους διαγωνισμούς να προγραμματίζονται για τον Φεβρουάριο του 2027 σε δημόσια ακίνητα στη Νέα Ιωνία, τη Νέα Σμύρνη, την Πεύκη και την Παιανία. Σύμφωνα με το μοντέλο που περιέγραψε, ο ιδιώτης θα αναλαμβάνει την κατασκευή και θα αξιοποιεί το 70% των κατοικιών, ενώ το υπόλοιπο 30% θα διατίθεται για κοινωνική μίσθωση. Με αυτόν τον τρόπο, κατοικίες με αγοραίο και κοινωνικό ενοίκιο θα συνυπάρχουν στην ίδια πολυκατοικία.

Το νέο Market Pass

Περνώντας στη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών, η υπουργός ανακοίνωσε ότι στόχος είναι να ξεκινήσει πριν από τα Χριστούγεννα το νέο Market Pass, για περίπου 190.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται στα 60 ευρώ, με διαφοροποίηση ανάλογα με τη σύνθεση και τις ανάγκες της οικογένειας, ενώ η πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας, αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ.

Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα αντικαθιστά τις διανομές προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων του πρώην ΤΕΒΑ με κουπόνια που θα χρησιμοποιούνται σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία και λαϊκές αγορές. Σημείωσε ότι η αλλαγή εξασφαλίζει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των πολιτών, καταργώντας τις ουρές και τον στιγματισμό που συνόδευαν την παραλαβή τροφίμων. Επίσης, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές Αρχές, οι οποίες επέτρεψαν την αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης.

Τέλος, ερωτηθείσα για την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι η νομιμότητα μίας ενέργειας δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την ηθική διάστασή της, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις, που αφορά τις προσπάθειες και τις αγωνίες χιλιάδων μαθητών και των οικογενειών τους. Επεσήμανε ότι ορθώς ο κ. Τσαβδαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του και πως σωστά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την έκανε δεκτή.