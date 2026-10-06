Μιχαηλίδου για Ανακαινίζω: Μέσα στο επόμενο 10ήμερο αρχίζει η κατάθεση των δικαιολογητικών – Τι είπε για το Σπίτι μου ΙΙΙ

Μέσα στο επόμενο 10ήμερο θα αρχίσει η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» , όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου πρόσθεσε πως, οι πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να δηλώσουν τις δαπάνες τους, προκειμένου να λάβουν το 50% της επιδότησης προκαταβολικά. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 95% των επιλέξιμων δαπανών και έως τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, με προϋπόθεση την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.

«Συνδέουμε τα στεγαστικά μας εργαλεία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να αξιοποιήσει εκείνο που ανταποκρίνεται στη δική του ανάγκη: να μετακομίσει, να ανακαινίσει το σπίτι του ή να αποκτήσει πρώτη κατοικία», είπε και πρόσθεσε πως για το «Ανακαινίζω», έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 94.000 βεβαιώσεις, από τις οποίες περίπου 80.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και 14.000 κλειστά ακίνητα.

Για το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Επίσης αναφέρθηκε στο νέο «Σπίτι μου ΙΙΙ», μέσω του οποίου ακόμη 20.000 πολίτες θα μπορούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα κριτήρια συμμετοχής: αφορά σε ηλικίες από 25 έως 55 ετών, προβλέπει κατοικίες αξίας έως 300.000 ευρώ και δάνειο έως 230.000 ευρώ, ενώ για τα ζευγάρια το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αγοράς μεγαλύτερης κατοικίας στις πολυμελείς οικογένειες.

Το νέο πρόγραμμα έρχεται να διευρύνει την πρόσβαση στην ιδιόκτητη στέγη μετά το «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω του οποίου περισσότεροι από 14.100 πολίτες απέκτησαν κατοικία.

Αναφερόμενη στα στοιχεία της στεγαστικής πολιτικής, η Υπουργός σημείωσε ότι ο μέσος ωφελούμενος του «Σπίτι μου ΙΙ» ήταν 38 ετών. Για την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων, επισήμανε ότι, σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, οι τιμές των κατοικιών που αγοράστηκαν μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» ακολούθησαν ανάλογη πορεία με τις τιμές της υπόλοιπης αγοράς και δεν προκύπτει ότι τα προγράμματα οδήγησαν σε διαφορετικό ρυθμό αύξησης.