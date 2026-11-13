Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προσωρινή δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Πρωτοκόλλου, λόγω Microsoft

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Προσωρινή δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Πρωτοκόλλου ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λόγω των προβλημάτων με τις υπηρεσίες της Microsoft.

Όπως αναφέρει η επιτροπή στην ιστοσελίδα της, «λόγω της εκτεταμένης δυσλειτουργίας των υπηρεσιών Microsoft 365 από Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 20:00, επηρεάζεται η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση από το Πρωτόκολλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ενδέχεται να σημειώνονται καθυστερήσεις στην παραλαβή και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και στην πρωτοκόλληση αιτημάτων και εγγράφων που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώνει ότι για επείγοντα ζητήματα και για επιβεβαίωση παραλαβής εγγράφων, παρακαλούμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210 8809100, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού και καταλήγει με την επισήμανση ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.