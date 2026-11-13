Σφοδρή ήταν η απάντηση του Παναγιώτη Δουδωνή προς Παύλο Μαρινάκη για την άκαρπη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για την εκλογή του νέου επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Στην αλαζονική του ανακοίνωση ο κ. Μαρινάκης ξέχασε κάποια πράγματα, και τα ξέχασε γιατί εάν τα θυμόταν, θα φαινόταν αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού», απάντησε στις βολές του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «Υπήρχε πλειοψηφία για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα. Υπήρχαν τα 3/5, είχαμε συναινέσει, διέκοψαν τη συνεδρίαση και σήμερα αντί να συνεχίσουν τη διακοπείσα ξεκίνησαν καινούργια συνεδρίαση για άλλο πρόσωπο. Εάν αυτό δεν είναι αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού τότε τι είναι!». «Αν δεν είναι προσβολή των θεσμών και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά τι είναι;», διερωτήθηκε ο Παναγιώτης Δουδωνής για να καταλήξει λέγοντας: «Η μόνιμη συνεργάτης τους η κ. Κωνσταντοπουλου με τις φωνές της διακόπτει τις συνεδριάσεις».

Αναφορικά με το τι είχε προηγηθεί στην Διάσκεψη των Προέδρων, κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι «τον περασμένο Απρίλιο, το ΠΑΣΟΚ προσήλθε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τεκμηριωμένες προτάσεις, έχοντας αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες».

Κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη υπενθύμισαν ότι «κατά τη συνεδρίαση αυτή διαπιστώθηκε ότι είχε διαμορφωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή της κ. Συγγούνα στη θέση της Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία είχε προτείνει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαμάνης. Αντί, όμως, να προχωρήσει η ψηφοφορία, ο κ. Κακλαμάνης διέκοψε αυθαίρετα τη συνεδρίαση, μια ενέργεια που καταγγείλαμε τότε ως πραξικοπηματική».

Αναφορικά με την σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν: «Σήμερα, αντί να συνεχιστεί η συνεδρίαση που είχε διακοπεί και να τεθούν οι υποψηφιότητες σε ψηφοφορία, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, κατέθεσε νέα πρόταση, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση για όσα προηγήθηκαν». «Το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στη θεσμικά ορθή διαδικασία: να συνεχιστεί η συνεδρίαση που είχε διακοπεί και να τεθούν οι προτάσεις σε ψηφοφορία. Γι’ αυτό και αρνήθηκε να νομιμοποιήσει με τη συμμετοχή του τη σημερινή μεθόδευση. Δεν πρόκειται για ζήτημα προσώπων. Πρόκειται για ζήτημα σεβασμού των θεσμών και της δημοκρατίας», ξεκαθαρίζουν κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη για να καταλήξουν λέγοντας: Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη».