ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία για αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων και άρση των ανισοτήτων

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Τη σύνδεση των αναπηρικών επιδομάτων με τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού και την αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης δικαιούχων του εξωιδρυματικού επιδόματος προτείνουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ αφορούσε το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής» και περιλαμβάνει τέσσερις βασικές παρεμβάσεις:

Σύνδεση των αυξήσεων με τον κατώτατο μισθό

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 και εφεξής, προτείνεται μόνιμος μηχανισμός αναπροσαρμογής των αναπηρικών παροχών του άρθρου 22 κατά το ίδιο ποσοστό με την εκάστοτε αύξηση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Ενιαία αντιμετώπιση ανεξαρτήτως φορέα καταβολής

Προβλέπεται η ρητή ένταξη στον μηχανισμό των αντίστοιχων εξωιδρυματικών επιδομάτων και επιδομάτων παραπληγίας, τετραπληγίας ή ακρωτηριασμού που χορηγούνται σε εν ενεργεία υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ ή σε έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους. Η κάλυψη ισχύει ανεξαρτήτως της ειδικής νομικής βάσης και του φορέα καταβολής, με ρητή αναφορά και στον Οίκο Ναύτου.

Αποκατάσταση της αύξησης του 2023 στη βάση υπολογισμού

Για τις παραπάνω εξωιδρυματικές και συναφείς παροχές, όπου δεν αποδόθηκε ή δεν ενσωματώθηκε πλήρως η αύξηση 8% που είχε προβλεφθεί από την 1η Μαΐου 2023, η αναπροσαρμογή του 2027 προτείνεται να υπολογιστεί στο ποσό που θα είχε διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026 εάν η αύξηση είχε εφαρμοστεί, μαζί με τυχόν μεταγενέστερες νόμιμες αναπροσαρμογές. Καλύπτεται αποκλειστικά το μέρος της αύξησης που δεν έχει ήδη χορηγηθεί ή ενσωματωθεί, ώστε να αποφεύγεται η διπλή καταβολή.

Καταβολή διαφορών χωρίς νέα αίτηση

Προβλέπεται αυτεπάγγελτος υπολογισμός του ορθού ποσού από τον αρμόδιο φορέα και καταβολή, χωρίς νέα αίτηση, των διαφορών που αναλογούν από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η εφαρμογή δεν εξαρτάται από ενδεχόμενη μεταφορά της αρμοδιότητας πληρωμής σε άλλον φορέα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος, στόχος της τροπολογίας είναι η άρση των διαφορών μεταξύ δικαιούχων με την ίδια αναπηρία λόγω του φορέα που καταβάλλει την παροχή και η ενίσχυση της προστασίας του εισοδήματός τους, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής και τις πρόσθετες ανάγκες που συνεπάγεται η αναπηρία.