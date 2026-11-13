Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκαν τα 17 άρθρα του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος

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Ευρείας αποδοχής έτυχε η πλειονότητα των άρθρων που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία από τη ΝΔ, και, όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, «αγγίζουν σχεδόν κάθε ελληνικό νοικοκυριό».

Τα άρθρα έλαβαν από 159 έως 244 θετικές ψήφους, και -σύμφωνα με πληροφορίες- η ΝΔ ψήφισε όλα τα άρθρα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν τα τρία άρθρα του «παιδικού κουμπαρά», ενώ η Ελληνική Λύση ψήφισε υπέρ της δημιουργίας «κουμπαρά» και «παρών» στα άρθρα για τις εισφορές φυσικών προσώπων και του Δημοσίου σε αυτόν.

Συγκεκριμένα, και επί 284 ψηφισάντων, τα 17 άρθρα, για τα οποία η ΝΔ κατέθεσε πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας ψηφίστηκαν ως εξής: