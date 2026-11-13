Παναθηναϊκός: Κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο T-Center για να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα απόψε στο Telekom Center Athens, με στόχο την 9η νίκη του. Αν πάρει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους «μπλαουγκράνα», ο Παναθηναϊκός θα μείνει για 2η εβδομάδα μόνος πρώτος στο «ρετιρέ».

Μετά την ήττα με 83-68 από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε με «διπλό» στην παράταση στη Μαδρίτη για την 10η αγωνιστική. Τώρα, οι «πράσινοι» αναζητούν μια δεύτερη διαδοχική νίκη, αλλά και δεύτερη διαδοχική επί ισπανικών ομάδων.

Η Μπαρτσελόνα, βρίσκεται με μία μόλις νίκη λιγότερη πίσω από τον Παναθηναϊκό και απειλεί να τον «πιάσει» αν καταφέρει να δραπετεύσει με το «διπλό» από την Αθήνα. Οι Καταλανοί προέρχονται από μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, με 90-93. Η Μπαρτσελόνα μετρά νικηφόρ σερί 4-0 (επί των Αρμάνι, Μπάγερν, Βαλένθια και Χάποελ Τελ Αβίβ) και κόντρα στον Παναθηναϊκό διεκδικεί μια 5η διαδοχική νίκη! Η τελευταία ήττα της Μπαρτσελόνα έλαβε χώρα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη SUNEL Arena, όταν ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 105-100 στην παράταση, για την 6η αγωνιστική.

Αναφορικά με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, υπάρχουν πιθανότητες ο Νίκος Ρογκαβόπουλος να τεθεί στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο είναι να πραγματοποιήσει την επιστροφή του στο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου, την Κυριακή (15/11, 13:00) για την 7η αγωνιστική της GBL.

Κανονικά υπολογίζεται ο Κέντρικ Ναν που δεν αγωνίστηκε κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Ναν είχε ταξιδέψει στο Κατάρ για να πάρει διαβατήριο και ν’ αγωνιστεί στην εθνική του ανεξάρτητου εμιράτου της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού έχει συμφωνήσει για πολυετή συνεργασία με την ομοσπονδία του Κατάρ, με στόχο τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Οι Καταλανοί θα ταξιδέψουν στην Αθήνα χωρίς τους Κέβιν Πάντερ και Τόσαν Εβμπουομάν. Ο Πάντερ τραυματίστηκε στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπρεογκάν για το ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Αμερικανός γκαρντ των «μπλαουγκράνα» αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπρεογκάν, με τ’ αποτελέσματα των εξετάσεων να δείχνουν πως έχει υποστεί ρήξη συνδέσμων στον αριστερό αστράγαλο (εκτός για έξι εβδομάδες). Ο Εβμπουομάν υπέστη μυϊκή ρήξη στον λοξό μυ του κοιλιακού τοιχώματος και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Η επίθεση της Μπαρτσελόνα είναι «καυτή», όπως φαίνεται από τους 91 πόντους που σημειώνουν οι παίκτες του μέσο όρο ανά αγώνα. Στην παραγωγικότητα ο Παναθηναϊκός μετρά 87,6 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Όμως οι «πράσινοι» δέχονται 10 πόντους λιγότερους μέσο όρο από την ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς (78,7 έναντι 88,7).