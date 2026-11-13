Δημήτρης Μαρκόπουλος: «Το ΠΑΣΟΚ τάζει τα πάντα στους πάντες – Αυτό είναι το “Λεφτά υπάρχουν 2″»

Βολές κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, στην τοποθέτηση του κατά την ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για το νομοσχέδιο με τα οικονομικά μέτρα, που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

«Η ισοπέδωση δεν αποτελεί πολιτική πρόταση. Δεν αποτελεί πολιτική λύση. Ούτε το να τάζει η αντιπολίτευση ‘τα πάντα όλα’. Προσοχή μη γίνει το ‘τα πάντα όλα’ στο τέλος ‘πάρτα όλα για τους φορολογούμενους’. Το ΠΑΣΟΚ τάζει τα πάντα στους πάντες. Αυτό είναι το ‘λεφτά υπάρχουν 2’. Το σίκουελ. Μόνο που το ‘λεφτά υπάρχουν 2’ θα είναι ακόμα χειρότερο θρίλερ από το ‘λεφτά υπάρχουν 1’», τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Ξεχάσατε τον πιο μετρημένο Ευάγγελο Βενιζέλο και έχετε πάθει Γιώργο Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ. Αυτόν που ενώ η χώρα βυθιζόταν μιλούσε για ‘Δανία του νότου’», πρόσθεσε για να συμπληρώσει: «Δεν είναι τυχαία τα χειροκροτήματα του ΠΑΣΟΚ προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε μιλήσει για «κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της κεντροαριστεράς».

Στον ίδιο υψηλό τόνο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε: «Στον ΣΚΑΙ το είχε πει το 2025. Άντε να δούμε υπουργό και τον Πολάκη μαζί σας». «Τα ίδια και για τον κ. Τσίπρα. Αυτός που εισήγαγε 30 φόρους δεν δικαιούται να ασκεί κριτική σε αυτόν που μείωσε 91. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Τσίπρας έχει σκελετούς στην ντουλάπα του. Στην οικονομική του διαχείριση», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε: «Παρά τη διεθνή οικονομική κρίση είμαστε μια κυβέρνηση που δίνει. Δεν παίρνει. Μην αντιπολιτεύεστε τον κουμπαρά Πιερρακάκη. Δεν αντιπολιτεύεστε την κυβέρνηση. Την ελληνική οικογένεια αντιπολιτεύεστε. Τα ίδια κάνατε και με τον εξωδικαστικό που έχει ρυθμίσει 21 δισ. ευρώ και βοήθησε 70.000 νοικοκυριά. Στέλνετε λάθος μηνύματα».