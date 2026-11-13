Εντυπωσιακό βίντεο μέσα από το πιλοτήριο αεροσκάφους επιδείξεων της ομάδας Δαίδαλος της Πολεμικής Αεροπορίας 

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Ένα εντυπωσιακό βίντεο ανάρτησε στο Instagram η ομάδα Δαίδαλος της Πολεμικής Αεροπορίας, δίνοντας τη δυνατότητα να «μπει» κανείς μέσα στο πιλοτήριο ενός αεροσκάφους επιδείξεων της ομάδας.

Τα πλάνα προέρχονται από την εντυπωσιακή πτήση που πραγματοποίησε πάνω από την Καλαμάτα το εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-6A Texan II, με χειριστή τον Σμηναγό (Ι) Ανδρέα Σταυρόπουλο.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη γιορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, με τη συμμετοχή δύο ομάδων αεροπορικών επιδείξεων.

Δείτε το βίντεο:

Η ομάδα Δαίδαλος

H Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A “Δαίδαλος” αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που σκοπό έχει την διάδοση και την καλλιέργεια της αεροπορικής ιδέας στην Ελληνική κοινωνία και την ανύψωση του ηθικού των ανθρώπων των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ παράλληλα, προβάλλει το έργο των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας στο ευρύ κοινό.

Το αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των αεροπορικών επιδείξεων είναι το εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-6A Texan II.

Για την επιτυχία και την ασφάλεια της κάθε αεροπορικής επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A απαιτείται η αρμονική συνεργασία ενός αριθμού ανθρώπων. Αυτοί είναι:

Ο κύριος Ιπτάμενος Επίδειξης.

Ο Αξιωματικός Παρατηρητής Ασφαλείας Πτήσεων-Εδάφους, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον συνεχή έλεγχο ασφαλούς εκτέλεσης του πτητικού προγράμματος, της τήρησης των περιορισμών ύψους πτήσης ενώ έχει την δικαιοδοσία να επεμβαίνει και να διατάσσει τη διακοπή των ελιγμών αν κρίνει ότι κάτι δεν εκτελείται σωστά.

Ο Αξιωματικός Αφηγητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την περιγραφή, επεξήγηση και τον σχολιασμό των ελιγμών που εκτελούνται στο κοινό.

Οι Τεχνικοί Υποστήριξης και προετοιμασίας του Αεροσκάφους.

Ιστορία

H Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A δημιουργήθηκε το 2005 στo πλαίσιο της πρώτης Διεθνούς Αεροπορικής Επίδειξης «Αρχάγγελος», συνεχίζοντας την ένδοξη ιστορία των ακροβατικών σμηνών της ΠΑ: «Καρέ των Άσσων», «Acro Team», «Ελληνική Φλόγα», «Νέα Ελληνική Φλόγα» και μετά από απουσία από τους Ελληνικούς ουρανούς για διάστημα σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών.

Μετά από συνεννοήσεις με την Αμερικάνικη Πολεμική Αεροπορία αφίχθηκαν στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, δύο Αμερικανοί εκπαιδευτές, ο Σμηναγός Jeff Stift εκπαιδευτής της Ομάδας Επιδείξεων της Δυτικής Ακτής-West Coast Demo Team και ο Σμηναγός Eric Mc Umber Αξιωματικός Παρατηρητής Ασφάλειας Πτήσεων-Εδάφους της Ομάδας Επιδείξεων της Ανατολικής Ακτής- East Coast Demo Team της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν πέντε Ιπτάμενοι Αξιωματικοί προερχόμενοι από την 361 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος. Οι δύο Ιπτάμενοι που επιλέχθηκαν για την εκτέλεση του πτητικού προγράμματος επίδειξης ήταν ο Επισμηναγός (Ι) Νικόλαος Χριστόπουλος και ο Επισμηναγός (Ι) Νικόλαος Μαλαπάνης.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεκίνησε στις 26 Ιουλίου 2005, ολοκληρώθηκε στις 16 Αυγούστου 2005 και περιλάμβανε 18 πτήσεις Συγκυβέρνησης και 12 πτήσεις Μόνος ενώ το σύνολο ωρών που απαιτήθηκαν ήταν 20,8 ώρες.

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου του 2005 η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια αεροπορική επίδειξη στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στο αεροδρόμιο Τανάγρας, στη Διεθνή Αεροπορική Επίδειξη «Αρχάγγελος», στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τους Προστάτες της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ.