Star Wars: Το φωτόσπαθο του Darth Vader πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι σχεδόν 5 εκατ. δολαρίων

Ένα αυθεντικό φωτόσπαθο από τη σειρά ταινιών «Star Wars», το οποίο χρησιμοποίησε ο Ντέιβιντ Πράους ως Darth Vader στις ταινίες «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» και «Η Επιστροφή των Τζεντάι», πωλήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ έναντι σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων

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Διεθνή Νέα

Darth Vader, Φωτόσπαθο, The Empire Strikes Back
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα φωτόσπαθο από τη σειρά ταινιών «Star Wars» (Πόλεμος των Άστρων) πωλήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ έναντι σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει πωληθεί ποτέ παγκοσμίως για ένα σκηνικό αντικείμενο από τον Star Wars, σύμφωνα με τον οίκο Heritage Auctions.
  • Το συγκεκριμένο φωτόσπαθο χρησιμοποιήθηκε από τον Darth Vader στο «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» (1980) και στην «Επιστροφή των Τζεντάι» (1983), φέροντας εμφανή σημάδια φθοράς από τα γυρίσματα.

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Ένα φωτόσπαθο από τη σειρά ταινιών «Star Wars» (Πόλεμος των Άστρων) πωλήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ έναντι σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει πωληθεί ποτέ παγκοσμίως για ένα σκηνικό αντικείμενο από τον Star Wars, τόνισε ο οίκος δημοπρασιών.

Ο Darth Vader (Νταρθ Βέιντερ), ο εμβληματικός κακός τον οποίο υποδύθηκε ο Ντέιβιντ Πράους, χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο φωτόσπαθο σε δύο ταινίες. Εμφανίζεται στο «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» (1980) και στην «Επιστροφή των Τζεντάι» (1983).

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το σπαθί φέρει εμφανή σημάδια φθοράς, όπως μια ρωγμή και γρατζουνιές – στοιχεία που μαρτυρούν ότι είχε χρησιμοποιηθεί στα γυρίσματα.

Ο Πόλεμος των Άστρων, δημιούργημα του σεναριογράφου, παραγωγού και σκηνοθέτη Τζορτζ Λούκας, αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές ταινιών στην ιστορία του κινηματογράφου. Η πρώτη ταινία του έπους, «Ο Πόλεμος των Άστρων: Επεισόδιο 4 – Μια νέα ελπίδα», κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1977.

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