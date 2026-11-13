Τηλεθέαση (12/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη την Πέμπτη

Δυνατή μάχη για την τηλεθέαση έδωσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη. Στο γενικό κοινό τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι εκπομπές «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και η σειρά «Μπλε Ώρες». Στο δυναμικό κοινό την κορυφή στις αντίστοιχες ζώνες κατέκτησαν το «Happy Day», το «Χαμογέλα και Πάλι!» και η σειρά «Φόνοι στο Καμπαναριό».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.
  • Στο γενικό κοινό, ο ΣΚΑΪ ξεχώρισε στην πρωινή ζώνη με το Σήμερα (19,7%) και τους Αταίριαστους (23,1%), ενώ στην prime time ζώνη οι Μπλε Ώρες κατέγραψαν 17,9%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το Happy Day (15,5%) και το Χαμογέλα και Πάλι! (14,8%) πήραν την πρωτιά το πρωί, ενώ στην prime time επικράτησαν οι Φόνοι στο Καμπαναριό με 16,5%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,7%
  2. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,3%
  3. ALPHA – Happy Day 14,4%
  4. OPEN – Ώρα Ελλάδος 14,3%
  5. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9%

10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 23,1%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 16,1%
  3. ALPHA – Super Κατερίνα 13%
  4. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,4%
  5. ANT1 – Το Πρωινό 12,2%
  6. OPEN – 10 Παντού 10,2%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,4%
  8. STAR – Stars System 5,8%

Prime Time Ζώνη:

  1. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 17,9%
  2. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 17,3%
  3. ALPHA – Φόνοι στο Καμπαναριό 16,3%
  4. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,7%
  5. MEGA – Νταντά της γειτονιάς 14,6%
  6. ALPHA – Nations League: Ιταλία-Γαλλία 12,8%
  7. STAR – Ελληνική ταινία: Μια Ελληνίδα στο χαρέμι 11,6%
  8. STAR – First Dates 9,6%
  9. ANT1 – Ξένη ταινία: Ο πρίγκιπας της Ζαμούντα 2 6,8%
  10. ΣΚΑΪ – Ξένη ταινία: Παντρέψου με 5,2%
  11. OPEN – Ξένη ταινία: Black Panther 4,4%
  12. OPEN – Εικόνες (Ε) 4,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. ALPHA – Happy Day 15,5%
  2. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 12%
  3. ΣΚΑΪ – Σήμερα 9,5%
  4. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 8,5%

10:00 – 13:00

  1. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 14,8%
  2. ALPHA – Super Κατερίνα 12,2%
  3. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 11,9%
  4. ΣΚΑΪ – Live You 11,4%
  5. ANT1 – Το Πρωινό 9%
  6. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,7%
  7. OPEN – 10 Παντού 6,3%
  8. STAR – Stars System 5,4%

Prime Time Ζώνη:

  1. ALPHA – Φόνοι στο Καμπαναριό 16,5%
  2. STAR – Ελληνική ταινία: Μια Ελληνίδα στο χαρέμι 14,9%
  3. MEGA – Νταντά της γειτονιάς 14,2%
  4. STAR – First Dates 12,3%
  5. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12,1%
  6. ALPHA – Nations League: Ιταλία-Γαλλία 11,2%
  7. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,6%
  8. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 7%
  9. OPEN – Ξένη ταινία: Black Panther 5,7%
  10. ANT1 – Ξένη ταινία: Ο πρίγκιπας της Ζαμούντα 2 5,3%
  11. ΣΚΑΪ – Ξένη ταινία: Παντρέψου με 4,2%
  12. OPEN – Εικόνες (Ε) 3,8%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ