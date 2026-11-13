Τηλεθέαση (12/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη την Πέμπτη

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,7%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,3%
- ALPHA – Happy Day 14,4%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 14,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 23,1%
- ΣΚΑΪ – Live You 16,1%
- ALPHA – Super Κατερίνα 13%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,4%
- ANT1 – Το Πρωινό 12,2%
- OPEN – 10 Παντού 10,2%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,4%
- STAR – Stars System 5,8%
Prime Time Ζώνη:
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 17,9%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 17,3%
- ALPHA – Φόνοι στο Καμπαναριό 16,3%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,7%
- MEGA – Νταντά της γειτονιάς 14,6%
- ALPHA – Nations League: Ιταλία-Γαλλία 12,8%
- STAR – Ελληνική ταινία: Μια Ελληνίδα στο χαρέμι 11,6%
- STAR – First Dates 9,6%
- ANT1 – Ξένη ταινία: Ο πρίγκιπας της Ζαμούντα 2 6,8%
- ΣΚΑΪ – Ξένη ταινία: Παντρέψου με 5,2%
- OPEN – Ξένη ταινία: Black Panther 4,4%
- OPEN – Εικόνες (Ε) 4,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ALPHA – Happy Day 15,5%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 12%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 9,5%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 8,5%
10:00 – 13:00
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 14,8%
- ALPHA – Super Κατερίνα 12,2%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 11,9%
- ΣΚΑΪ – Live You 11,4%
- ANT1 – Το Πρωινό 9%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,7%
- OPEN – 10 Παντού 6,3%
- STAR – Stars System 5,4%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Φόνοι στο Καμπαναριό 16,5%
- STAR – Ελληνική ταινία: Μια Ελληνίδα στο χαρέμι 14,9%
- MEGA – Νταντά της γειτονιάς 14,2%
- STAR – First Dates 12,3%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12,1%
- ALPHA – Nations League: Ιταλία-Γαλλία 11,2%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,6%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 7%
- OPEN – Ξένη ταινία: Black Panther 5,7%
- ANT1 – Ξένη ταινία: Ο πρίγκιπας της Ζαμούντα 2 5,3%
- ΣΚΑΪ – Ξένη ταινία: Παντρέψου με 4,2%
- OPEN – Εικόνες (Ε) 3,8%