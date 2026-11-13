Τηλεθέαση (12/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη την Πέμπτη

Δυνατή μάχη για την τηλεθέαση έδωσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη. Στο γενικό κοινό τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι εκπομπές «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και η σειρά «Μπλε Ώρες». Στο δυναμικό κοινό την κορυφή στις αντίστοιχες ζώνες κατέκτησαν το «Happy Day», το «Χαμογέλα και Πάλι!» και η σειρά «Φόνοι στο Καμπαναριό».