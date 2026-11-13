Ολλανδία – Ελλάδα: Ένα βήμα πριν από μια ιστορική υπέρβαση η Εθνική

Ενώπιον μίας εκ των μεγαλύτερων προκρίσεων της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τον ανεπανάληπτο θρίαμβο του EURO 2004, βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς «πέταξε» εχθές (12/11) με προορισμό το Άμστερνταμ για την αναμέτρηση με την Ολλανδία (13/11, 21:45), γνωρίζοντας πως μια νίκη μπορεί να τη φέρει στην προημιτελική φάση του UEFA Nations League και να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχει πετύχει ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η Ελλάδα έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στη διοργάνωση. Με απολογισμό δύο νικών και δύο ισοπαλιών στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, βρίσκεται στην κορυφή του Β΄ ομίλου της League A, ισόβαθμη με την Ολλανδία στους οκτώ βαθμούς. Η ισοπαλία με τους «Οράνιε» στη Θεσσαλονίκη (2-2) και φυσικά ο θρίαμβος επί της Γερμανίας (1-0 στο Άουγκσμπουργκ), απέδειξε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια αντιπάλους με πολύ μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράδοση και βάθος επιλογών.

Τώρα, όμως, το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Μια θέση στις πρώτες δύο του ομίλου εξασφαλίζει την παρουσία στα προημιτελικά της διοργάνωσης, τον Μάρτιο του 2027. Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη προοπτική αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της πρόοδο και να επιστρέψει οριστικά στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Απέναντί της οι «Οράνιε», ομάδα η οποία διαθέτει ποιότητα και εμπειρία σε όλες τις γραμμές. Ο Ντένζελ Ντούμφρις, ο Φρένκι ντε Γιονγκ, ο Τιγιάνι Ρέιντερς και ο Κόντι Χάκπο συνθέτουν ένα σύνολο με μεγάλη επιθετική δυναμική. Ωστόσο, η Ολλανδία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του αρχηγού της, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, ο οποίος τέθηκε εκτός λόγω προβλήματος ετοιμότητας. Εκτός αποστολής βρίσκεται επίσης ο επιθετικός Μπράιαν Μπρόμπεϊ.

Για την Ελλάδα -που έχει ως εξαιρετικά αμφίβολο τον «λαβωμένο» Δημήτρη Κουρμπέλη- η αποστολή είναι ξεκάθαρη: συγκέντρωση, πειθαρχία, αποφασιστικότητα και πίστη στις δυνατότητές της. Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έχει αποδείξει ότι διαθέτει την αγωνιστική ταυτότητα για να ανταποκριθεί σε απαιτητικές αναμετρήσεις. Στο Άμστερνταμ καλείται να κάνει ακόμη ένα βήμα μπροστά.

Η πρόκριση στους «8» του Nations League δεν θα είναι απλώς μια σπουδαία αγωνιστική επιτυχία. Θα αποτελέσει ακόμη μία επιβεβαίωση ότι η Εθνική Ελλάδας μπορεί να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή elite, έπειτα από δύο δεκαετίες.

Διαιτητής: Ροχίτ Σάγκι (Νορβηγία)

Πιθανές συνθέσεις:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Τσάβι): Φερμπρούχεν, Ντούμφρις, Φαν Χέκε, Φαν ντε Φεν, Γιούριεν Τίμπερ, Ρέιντερς, Ντε Γιονγκ, Κουϊντεν Τίμπερ, Σάμερβιλ, Μάλεν, Χάκπο

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Τριάντης (Κουρμπέλης), Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, Τετέι

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ