Πανεπιστημιούπολη: Ομάδα αναρχικών ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μολότοφ και τσεκούρι κατά φοιτητών στο Μαθηματικό

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Την ευθύνη για τη άγρια επίθεση με μολότοφ και τσεκούρι κατά φοιτητών στις 4 Νοεμβρίου στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου ανέλαβαν οι «Αναρχικοί/ές-Κομμουνιστές/ριες».

Σε κείμενο, που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και δεν φέρει την υπογραφή κάποιας γνωστής οργάνωσης, η ομάδα αναρχικών «Αναρχικοί/ές-Κομμουνιστές/ριες» υποστηρίζει ότι επίθεση της 4ης Νοεμβρίου ήταν απάντηση σε προηγούμενες συγκρούσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «κομμάτι της περιφρούρησης της ΑΡΑΣ πήρε τη δίκαιη απάντηση που του άρμοζε».

Παράλληλα, η ομάδα απειλεί με για νέες επιθέσεις σε περίπτωση επανάληψης αντίστοιχων ενεργειών, ενώ αρνείται ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκαν φοιτητές που δεν συμμετείχαν στα επεισόδια.

«Τα όρια ανοχής μας απέναντι στους τραμπούκους της ΑΡΑΣ έχουν εξαντληθεί προ πολλού. Ό,τι έχει προηγηθεί από αυτούς τους παρακρατικούς δεν θα ξεχαστεί, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το βγάλουν από τον δημόσιο διάλογο με ανακοινώσεις ξεπλύματος και θυματοποίησης της ΕΑΑΚ-ΑΡΑΣ. Οποιαδήποτε επιθετική κίνησή τους θα απαντιέται», καταλήγει η ανακοίνωση.