Καταδίωξη στην Ολυμπία Οδό: Αυτοκίνητο πέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα από τα διόδια του Ρίου σπάζοντας τις μπάρες

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Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική καταδίωξη ενός αυτοκινήτου μεγάλου κυβισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να επιχειρούν να ακινητοποιήσουν το όχημα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο οδηγός του αυτοκινήτου πέρασε με μεγάλη ταχύτητα από τα διόδια του Ρίου, σπάζοντας τις μπάρες, και συνέχισε την πορεία του στην Ολυμπία Οδό με κατεύθυνση προς την Αθήνα.

Περιπολικά της Αστυνομίας ακολούθησαν το όχημα, ενώ παράλληλα οργανώθηκαν μπλόκα σε σημεία της διαδρομής, προκειμένου να ανακοπεί η πορεία του.

Το όχημα φέρεται εξήλθε από την Ολυμπία Οδό στον κόμβο του Λόγγου και κινήθηκε προς την παλαιά εθνική οδό. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε κινητοποίηση για τον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του οδηγού.

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