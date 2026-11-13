Θεσσαλονίκη: Από τεχνική βλάβη η έκρηξη σε λεβητοστάσιο στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

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Θεσσαλονίκη, έκρηξη, λεβητοστάσιο, Δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης
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Σε τεχνική βλάβη αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (13/11) σε λεβητοστάσιο στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10:45 ενώ κινητοποιήθηκαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να επέμβουν, καθώς δεν είχε προκληθεί φωτιά.

Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, όπως επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, αποκλείοντας το ενδεχόμενο της δολιοφθοράς.

Θεσσαλονίκη, έκρηξη, λεβητοστάσιο, Δημαρχείο Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Από την έκρηξη, η μόνη υλική ζημιά που σημειώθηκε, ήταν θραύση στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου.

Τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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