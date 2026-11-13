Τάσος Κωστής για τις μεταγλωττίσεις: «Έχω κάνει εκπληκτικούς ήρωες» – Ο χαρακτήρας που τον είχε συγκινήσει πιο πολύ

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ο Τάσος Κωστής ήταν καλεσμένος στη «Super Κατερίνα». Ο καταξιωμένος ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε και για την επιτυχημένη πορεία του στον κόσμο των μεταγλωττίσεων. Μάλιστα, ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στον ήρωα που τον είχε συγκινήσει πιο πολύ.

«Έχω κάνει άπειρες μεταγλωττίσεις, αν κοιτάξετε το βιογραφικό και δείτε τι φωνές έχω κάνει, δεν θυμάμαι πια. Κάνω ακόμα τον Γκούφυ. Αντέχει η φωνή μου, ύστερα από τόσα χρόνια, και τον κάνω ακόμα», είπε ο Τάσος Κωστής στη συνέντευξή του.

Επιπλέον, ο επιτυχημένος ηθοποιός ανέφερε πως: «Οι μεταγλωττίσεις για εμένα είναι πάρα πολύ εύκολες, για κάποιους ανθρώπους πάρα πολύ δύσκολες… Εγώ παθαίνω κάτι με την μεταγλώττιση, με το σκίτσο. Έχω κάνει εκπληκτικούς ήρωες».

Σε ερώτηση για το ποιος ήρωας τον είχε συγκινήσει περισσότερο, ο Τάσος Κωστής αποκάλυψε: «Ο ήρωας που με είχε συγκινήσει πιο πολύ ήταν στην ΕΡΤ. Κάναμε το “θαυμαστό ταξίδι του Νιλς Χόλγκερσον” και έκανα μια φωνή που κανείς δεν περίμενε ότι την έκανα εγώ… Έκανα μια φωνή που πήγε ταξίδι με αυτόν τον ήρωα μέχρι την Λαπωνία και γύρισαν. Έκανα τον Κρούμελ».

Στη συνέχεια, κάνοντας τη φωνή του ήρωα, εξήγησε: «Ένα μικρούλι και τρυφελούδι σκιουράκι, τοσοδούλι μικρούλι. Και ήταν πολύ τρυφερό».

«Έχω κάνει άπειρα. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία», σημείωσε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης.