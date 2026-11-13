Δήμος Ρόδου: Πόρισμα κόλαφος για τις ρυθμίσεις στις εταιρείες του «Mr Χωριάτικου» – Ο ρόλος του ταμία και τα νέα ερωτήματα

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Παράνομες ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, για την περίοδο 2023-2025 διαπιστώνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε πόρισμά της για τον Δήμο Ρόδου και εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση του «Mr Χωριάτικο». Οι ελεγκτές αποδίδουν ευθύνες στον ταμία του δήμου και στη δημοτική αρχή για παρατυπίες στη διαχείριση χρεών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονταν παραλίες του νησιού.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της Κίνησης Πολιτών «Ομπρέλα» για τις ελεύθερες παραλίες και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τέσσερις εταιρείες που είχαν αναλάβει την εκμετάλλευση παραλιακών χώρων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Ιάκωβος Γρύλλης, μέλος του «Δικτύου Ομπρέλα», δήλωσε: «Είναι καταπέλτης. Τέσσερις εταιρείες, που όλες ήταν στο κύκλωμα του Χωριάτικου, εκμεταλλεύονταν 28 παραλίες. Οι οφειλές των τεσσάρων αυτών εταιρειών ήταν 850.000 ευρώ. Πέτυχαν ρύθμιση προκειμένου να εκμεταλλευτούν αυτές τις παραλίες και για το υπόλοιπο του 2025».

Οι ανυπόγραφες αιτήσεις και η εκμετάλλευση των παραλιών

Σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο ταμίας του Δήμου Ρόδου προχώρησε σε ρυθμίσεις χρεών βάσει αιτήσεων που ήταν κενές και ανυπόγραφες, ενώ οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες δεν προέβησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την απομάκρυνση των επιχειρήσεων από τις παραλίες.

Οι συμβάσεις παραχώρησης προέβλεπαν τη διακοπή τους ακόμη και σε περίπτωση καθυστέρησης μίας δόσης. Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρήσεις διατήρησαν την εκμετάλλευση των παραλιακών χώρων, παρά την αθέτηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι τέσσερις εταιρείες κατέβαλαν μόλις δύο δόσεις από τις ρυθμισμένες οφειλές τους, καλύπτοντας ουσιαστικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και στη συνέχεια σταμάτησαν τις πληρωμές. Τον Νοέμβριο του 2025 τέθηκαν και οι τέσσερις σε εκκαθάριση.

Παράλληλα, έγγραφα φέρουν την υπογραφή του αρχιλογιστή που εμπλέκεται στην υπόθεση του «Χωριάτικου» και βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η τοποθέτηση του δημάρχου και οι καταγγελίες επιχειρηματία

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει δέκα ημέρες νωρίτερα, ο δήμαρχος Ρόδου είχε αποδώσει την ευθύνη για τις ρυθμίσεις στο υπουργείο Οικονομικών.

«Δηλαδή, έρχεται το υπουργείο Οικονομικών το 2025 και ρυθμίζει οφειλές. Και μας λέει εμάς να κάνουμε τι; Γιατί και εμείς ξαναρωτήσαμε. “Ρυθμίστε κι εσείς, όπως κάναμε κι εμείς”», είχε αναφέρει.

Ο ΑΝΤ1 επικοινώνησε εκ νέου με τον δήμαρχο, ζητώντας την τοποθέτησή του για τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, χωρίς να έχει λάβει απάντηση μέχρι τη μετάδοση του ρεπορτάζ.

Στο μεταξύ, επιχειρηματίας της Ρόδου καταγγέλλει ότι είχε δεχθεί απειλές και εκφοβισμό από τον «Mr Χωριάτικο» και συνεργάτες του, οι οποίοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διαχειρίζονταν τις εταιρείες που εξετάζονται στο πόρισμα.

«Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο μοναδικός που αντιστάθηκα εδώ στο νησί, μόνος μου. Κανένας δεν με βοήθησε εδώ πέρα. Και τώρα δικαιώνομαι. Δικαιώνομαι γιατί αυτά τα φώναζα εγώ από το 2023, που μας πήραν σε μια νύχτα την παραλία. Πολέμησα τη μαφία», ανέφερε.

Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ακόμη ότι η δραστηριότητα του συγκεκριμένου κυκλώματος συνεχίστηκε και κατά τη θερινή περίοδο του 2026.

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Τα πρόσθετα ερωτήματα

Νέα στοιχεία για τις διαδικασίες ρύθμισης των οφειλών και τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας στη Ρόδο παρουσίασε στη συνέχεια ο Τάσος Τέλλογλου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε ζητήματα που απαιτούν διευκρινίσεις από πρόσωπα με δημόσια αξιώματα, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη κληθεί να δώσουν εξηγήσεις στις εισαγγελικές αρχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου και στις διαδικασίες που επέτρεψαν τη συνέχιση της εκμετάλλευσης δημόσιας περιουσίας, παρά τη διακοπή καταβολής των οφειλόμενων ποσών από τον επιχειρηματία.

Ο Τάσος Τέλλογλου παρουσίασε πρόσθετες λεπτομέρειες για τις αιτήσεις ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι υποβάλλονταν χωρίς υπογραφές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι φάκελοι περιείχαν ακόμη και λευκά φύλλα. Στο πλαίσιο της αναφοράς του στις συγκεκριμένες διαδικασίες, έκανε επίσης μνεία στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως προέκυψε από τις νεότερες πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι συγκεκριμένες αιτήσεις περνούσαν από τη Δημοτική Επιτροπή, μαζί με νόμιμα αιτήματα άλλων επιχειρήσεων. Σε προηγούμενο στάδιο, ωστόσο, η διαδικασία πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με ευθύνη του προϊσταμένου της Ταμειακής Υπηρεσίας.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν ερωτήματα για τα πρόσωπα που εξέταζαν και ενέκριναν τις αιτήσεις, παρά την απουσία υπογραφών και δικαιολογητικών, αλλά και για τη μη εξόφληση των ρυθμισμένων χρεών που αποτελούσαν δημόσια έσοδα.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος έθεσε το ζήτημα των ενεργειών της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) στη Ρόδο για την είσπραξη του συμφωνημένου τιμήματος, το οποίο, όπως ανέφερε, ο επιχειρηματίας δεν κατέβαλλε από το 2025.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην εκμετάλλευση παραλίας μεγάλης εμπορικής αξίας, για την οποία δεν υπήρχε σύμβαση το 2026, θέτοντας ερωτήματα για τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στο ρεπορτάζ τέθηκε επίσης το ερώτημα κατά πόσον ανάλογες πρακτικές εφαρμόζονται και σε άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.