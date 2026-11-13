Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft: «Αναστήθηκαν» τα φαξ και τα τηλέφωνα – Επιστροφή στο παρελθόν για τράπεζες και επιχειρήσεις

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Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών συναλλαγών, ένα παλιό μηχάνημα φαξ αποδείχθηκε πολύτιμο για τη λειτουργία χρηματοπιστωτικών εταιρειών. Η παγκόσμια διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft, που άφησε εκατομμύρια χρήστες χωρίς πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανάγκασε τράπεζες, χρηματιστήρια, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις να επιστρατεύσουν παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, από τα τηλέφωνα και τα φαξ μέχρι τη μεταφορά αρχείων μέσω Bluetooth.

Η παρατεταμένη δυσλειτουργία του Outlook, η οποία επηρέασε επίσης το Microsoft Teams και το Copilot, προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις επικοινωνίες και επιβράδυνε συναλλαγές και διοικητικές εργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το Reuters, παρότι οι περισσότερες επιχειρήσεις διατήρησαν σε λειτουργία τα βασικά τους συστήματα, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, αναδεικνύοντας πόσο εξαρτημένη είναι η παγκόσμια οικονομία από έναν περιορισμένο αριθμό τεχνολογικών παρόχων.

Η Euronext ζήτησε από τις εταιρείες να σηκώσουν το τηλέφωνο

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η Euronext, ο ευρωπαϊκός όμιλος που διαχειρίζεται χρηματιστήρια στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβόνα, το Άμστερνταμ, το Όσλο, την Αθήνα και το Μιλάνο.

Καθώς η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιμετώπιζε προβλήματα, ο όμιλος κάλεσε τις εισηγμένες εταιρείες να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για την επικοινωνία τους.

Εκπρόσωπος της Euronext δήλωσε στο Reuters ότι είχαν ληφθεί μέτρα ώστε το προσωπικό να μπορεί να διαχειριστεί τον αυξημένο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η εταιρεία πραγματοποιούσε ελέγχους ταυτοποίησης όσων καλούσαν, προκειμένου να διασφαλίζεται το απόρρητο των πληροφοριών και η ακεραιότητα των διαδικασιών.

Η επιστροφή στην τηλεφωνική επικοινωνία αποτέλεσε μια αναγκαστική λύση για έναν οργανισμό που διαχειρίζεται καθημερινά κρίσιμες χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Η Aviva επιστράτευσε το Bluetooth

Στη Βρετανία, η ασφαλιστική εταιρεία Aviva βρέθηκε αντιμέτωπη με τη διακοπή λειτουργίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ημέρα που ανακοίνωνε τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Για να διατηρήσει την επικοινωνία με επενδυτές και αναλυτές, ενεργοποίησε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που είχε καταρτίσει.

Μεταξύ των λύσεων που εφαρμόστηκαν ήταν η αποστολή εναλλακτικών τηλεφωνικών αριθμών για τις τηλεδιασκέψεις παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς και η χρήση Bluetooth για τη μεταφορά ηχογραφήσεων που δεν μπορούσαν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Aviva, Αμάντα Μπλανκ, αποκάλυψε στο Reuters ότι η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει, μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, άσκηση προσομοίωσης μιας εκτεταμένης διακοπής των σημαντικότερων τεχνολογικών της συστημάτων.

Η προετοιμασία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς επέτρεψε στην εταιρεία να ενεργοποιήσει γρήγορα εναλλακτικές διαδικασίες.

Τα φαξ επέστρεψαν στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές της Ταϊβάν

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η κατάσταση στην Ταϊβάν, όπου χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να επαναφέρουν στη χρήση τα φαξ για την επιβεβαίωση συναλλαγών.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση και μίλησαν στο Reuters, η διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft προκάλεσε προβλήματα στη διαχείριση κεφαλαίων χρηματιστηριακών εταιρειών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επενδυτικών οργανισμών.

Σε μία χρηματοοικονομική εταιρεία, αγοραπωλησίες βραχυπρόθεσμων τίτλων, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες επιβεβαιώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρειάστηκε να επιβεβαιωθούν με φαξ.

Οι ξένες τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ταϊβάν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς μεγάλο μέρος των δεδομένων τους αποστέλλεται μέσω των συστημάτων της Microsoft στα κεντρικά γραφεία τους στο εξωτερικό.

Η ανάγκη χρήσης παλαιότερων μέσων επικοινωνίας κατέδειξε ότι ακόμη και οι πλέον σύγχρονες χρηματοοικονομικές διαδικασίες μπορεί να χρειαστούν εφεδρικές λύσεις που δεν εξαρτώνται από τις ίδιες ψηφιακές υποδομές.

Η Maersk ζήτησε από τους πελάτες της να τηλεφωνούν

Προβλήματα αντιμετώπισε και ο δανέζικος ναυτιλιακός όμιλος Maersk, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

Η εταιρεία ζήτησε από τους πελάτες της να επικοινωνούν τηλεφωνικά για οποιοδήποτε επείγον ζήτημα, καθώς οι δυσλειτουργίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επηρέαζαν τη συνήθη επικοινωνία.

Παράλληλα, τους συνέστησε να επιβεβαιώνουν με τους τοπικούς εκπροσώπους της κάθε απροσδόκητη επικοινωνία που σχετιζόταν με τη διακοπή των υπηρεσιών.

Η σύσταση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια των συναλλαγών, καθώς οι τεχνικές δυσλειτουργίες μπορούν να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για απόπειρες εξαπάτησης μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων.

HSBC και Barclays ενεργοποίησαν ομάδες διαχείρισης κρίσεων

Στον βρετανικό τραπεζικό τομέα, οι HSBC και Barclays ενεργοποίησαν εσωτερικές ομάδες διαχείρισης περιστατικών, προκειμένου να αξιολογήσουν τις συνέπειες της διακοπής.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters εντός των δύο τραπεζών, παρότι τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρουσίασαν προβλήματα, οι περισσότερες υπηρεσίες προς τους πελάτες συνέχισαν να λειτουργούν.

Η HSBC προειδοποίησε μάλιστα τους εργαζομένους της να μη χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας, όπως προσωπικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το WhatsApp, για να παρακάμψουν τη βλάβη.

Η οδηγία αυτή αναδεικνύει ένα πρόσθετο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις: την ανάγκη διατήρησης της επικοινωνίας χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες προστασίας δεδομένων και ασφάλειας.

Παράλληλα, δύο επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου ανέφεραν στο Reuters ότι παρατήρησαν μειωμένο όγκο συναλλαγών σε ορισμένες αγορές την Παρασκευή, γεγονός που απέδωσαν στις δυσκολίες εκτέλεσης συναλλαγών.

Microsoft: Προβλήματα στους διακομιστές, όχι κυβερνοεπίθεση

Η Microsoft απέδωσε τη διακοπή σε τεχνικά προβλήματα των διακομιστών της και ανακοίνωσε ότι δεν είχε ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας.

Η εταιρεία, οι υπηρεσίες Microsoft 365 της οποίας χρησιμοποιούνται από περισσότερους από 430 εκατομμύρια ανθρώπους, προχώρησε σε διορθωτικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας των εφαρμογών.

Στην τελευταία ενημέρωσή της την Παρασκευή (13/11), ανέφερε ότι καταγράφονταν ενδείξεις σταθεροποίησης μετά την ευρύτερη εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων.

Ωστόσο, η σταδιακή αποκατάσταση δεν σήμαινε ότι είχαν εξαλειφθεί όλα τα προβλήματα, καθώς ορισμένοι χρήστες εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες.

Η εξάρτηση από λίγους τεχνολογικούς κολοσσούς

Πέρα από τις άμεσες οικονομικές και λειτουργικές συνέπειες, η παγκόσμια διακοπή επανέφερε στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ζήτημα: την εξάρτηση επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών από έναν μικρό αριθμό εταιρειών τεχνολογίας.

Ο αναλυτής της PP Foresight, Πάολο Πεσκατόρε, δήλωσε στο Reuters ότι αυξάνεται η πίεση προς τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε σχέδια έκτακτης ανάγκης και να ελέγχουν εάν τα εφεδρικά τους συστήματα μπορούν πράγματι να λειτουργήσουν όταν χρειαστεί.

Όπως επισήμανε, οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν τη χρήση περισσότερων του ενός παρόχων για κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η επικοινωνία και η αποθήκευση δεδομένων.

Η Κέιτλιν Ίτζεν, από την εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Control Risks, υπογράμμισε ότι ακόμη και οι μεγάλες πολυεθνικές, που διαθέτουν οργανωμένα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, μπορούν να αιφνιδιαστούν από μια τόσο εκτεταμένη διακοπή.

«Για πολλές επιχειρήσεις, το σημερινό πρωινό ήταν πιθανότατα χαοτικό, καθώς προσπαθούσαν να βρουν ακόμη και τον τρόπο να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους τους», ανέφερε.

Η διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft ανέδειξε έτσι μια αντίφαση της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας: την ώρα που οι επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα περισσότερο σε αυτοματοποιημένα συστήματα και Τεχνητή Νοημοσύνη, ένα τηλέφωνο, ένα φαξ ή μια απλή ασύρματη μεταφορά αρχείων μπορούν ακόμη να αποτελέσουν κρίσιμες λύσεις όταν οι βασικές ψηφιακές υποδομές παύουν να λειτουργούν.