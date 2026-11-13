Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και όχι να περνά κάτω από τον ήδη χαμηλό πήχη που θέτει με τις επιλογές του

«Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο κ. Δουδωνής λέει σήμερα τα ακριβώς αντίθετα από όσα υποστήριζε με θέρμη στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, πριν προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ, έτσι και τώρα φάσκει και αντιφάσκει για τη στάση που τήρησε το κόμμα του στη διαδικασία επιλογής Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

«Ας του θυμίσουμε, λοιπόν, τα πραγματικά γεγονότα, για να αντιληφθούν όλοι τη θεσμική απρέπεια του ΠΑΣΟΚ σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η εκλογή επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Μια διαδικασία που, βάσει του Συντάγματος, απαιτεί ευρεία συναίνεση και όχι φτηνά μικροκομματικά παιχνίδια.

1. Τον Απρίλιο, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ο Πρόεδρος της Βουλής, διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες από το Σύνταγμα κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες για την εκλογή επικεφαλής σε δύο Ανεξάρτητες Αρχές, διέκοψε τη συνεδρίαση και δήλωσε ότι θα επανέλθει είτε με την ίδια, είτε με άλλη πρόταση.

2. Σε εκείνη τη συνεδρίαση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κατόπιν συμφωνίας με την αξιωματική αντιπολίτευση, είχε προσέλθει με προτάσεις για την επιλογή επικεφαλής στον Συνήγορο του Πολίτη και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από την αρχική συμφωνία, παρουσιάζοντας διαφορετικό υποψήφιο και ζητώντας η εκλογή να μη γίνει ταυτόχρονα και για τις δύο Αρχές, αλλά ξεχωριστά για καθεμία.

3. Στην ίδια συνεδρίαση, ο κ. Δουδωνής είχε χαρακτηρίσει την υποψηφιότητα του καθηγητή κ. Άλκη Δερβιτσιώτη ως εξαιρετική, τονίζοντας ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των καταλληλότερων υποψηφίων για τη θέση επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής. Σημειώνουμε ότι ο κ. Δερβιτσιώτης είχε καταθέσει υποψηφιότητα τόσο για τον Συνήγορο του Πολίτη όσο και για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία πρότεινε σήμερα τον κ. Δερβιτσιώτη, τον οποίο το ίδιο το ΠΑΣΟΚ είχε χαρακτηρίσει ως εξαιρετική υποψηφιότητα, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Και αυτό διότι η θητεία του Προέδρου της συγκεκριμένης Αρχής έχει λήξει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με τον Συνήγορο του Πολίτη, όπου υπάρχει επικεφαλής που ασκεί τα καθήκοντά του.

5. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ, με μια ακατανόητη απόφαση, προχώρησε σε μια πρωτοφανή θεσμική «κυβίστηση», αλλά και σε μια προσβολή στο πρόσωπο ενός εξαίρετου πανεπιστημιακού, επιλέγοντας να απέχει από την ψηφοφορία», αναφέρουν αναλυτικά οι ίδιες πηγές.

Υπογραμμίζουν επίσης ότι «μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βρέθηκε από “σπόντα” στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτόν τον θεσμικό ρόλο, οφείλει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και όχι να περνά ακόμη και κάτω από τον ήδη χαμηλό πήχη που το ίδιο θέτει με τις επιλογές του».