Πηγές ΥΠΕΘΟΟ: «Ευρύτατες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες για τα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών – Το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε στα λόγια, ψήφισε στην πράξη»

«Οι κοινωνικές και φορολογικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την στήριξη των πολιτών το 2027 συγκέντρωσαν ευρύτατες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, που ξεπέρασαν κατά πολύ την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας» αναφέρουν πηγές του υπουργείου.

Και σημειώνουν ότι «δεκατέσσερα από τα 17 άρθρα που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία συγκέντρωσαν έως 244 θετικές ψήφους, επιβεβαιώνοντας την ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή παρεμβάσεων που μειώνουν τους φόρους, ενισχύουν τα εισοδήματα και στηρίζουν τις οικογένειες, τους εργαζόμενους και την ελληνική περιφέρεια». Κάνουν δε λόγο για «νέο κοινοβουλευτικό άθλο του ΠΑΣΟΚ» καθώς, «κατήγγειλε στα λόγια, (αλλά) υπερψήφισε στην πράξη»

Συγκεκριμένα, σημειώνουν:

244 «ΝΑΙ» στο άρθρο 4, για τις φορολογικές ελαφρύνσεις τρίτεκνων και αγροτών.

240 «ΝΑΙ» στο άρθρο 28, για το επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους.

239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 15, για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς.

239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 21, για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 22, για την αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων.

239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 23, για την αύξηση του επιδόματος γέννησης.

239 «ΝΑΙ» στο άρθρο 25, για το οικονομικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στον Δήμο Μεγίστης.

223 «ΝΑΙ» στο άρθρο 9, για τον περιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ και την ελάφρυνση επιχειρήσεων σε μικρούς οικισμούς.

222 «ΝΑΙ» στο άρθρο 8, για την κατάργηση προσαυξήσεων του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος συνεπών επαγγελματιών και την εξαίρεση ανήλικων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ.

215 «ΝΑΙ» στο άρθρο 20, για τη διεύρυνση των δικαιούχων της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

215 «ΝΑΙ» στο άρθρο 51, για τις ρυθμίσεις υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

Ευρύτερη κοινοβουλευτική στήριξη συγκέντρωσαν επίσης το άρθρο 14, με 198 θετικές ψήφους, το άρθρο 16, με 197 θετικές ψήφους, και το άρθρο 7, με 186 θετικές ψήφους.

«Η κυβέρνηση ευχαριστεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους βουλευτές που στήριξαν τις συγκεκριμένες διατάξεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ισχυρών κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών για μέτρα που ενισχύουν τα εισοδήματα, μειώνουν φορολογικά βάρη και στηρίζουν τις οικογένειες» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τη ψηφοφορία καταγράφηκε «νέος κοινοβουλευτικός άθλος του ΠΑΣΟΚ» καθώς, «κατήγγειλε στα λόγια, (αλλά) υπερψήφισε στην πράξη»

Όπως αναφέρουν συγκεκριμένα: «Στο ίδιο νομοσχέδιο για τα μέτρα της ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ κατέληξε να υπερψηφίσει 11 από τα 17 άρθρα που έθεσε η Νέα Δημοκρατία σε ονομαστική ψηφοφορία, ενώ σε άλλα τρία δήλωσε ΠΑΡΩΝ. Από όλες τις διατάξεις που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να καταψηφίσει μόνο εκείνες που αφορούν τον ”κουμπαρά” των παιδιών, τον νέο Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων, τον θεσμό που δημιουργεί αποταμιεύσεις για τη νέα γενιά. Μια πολιτική επιλογή που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, ιδιαίτερα από ένα κόμμα που επικαλείται διαρκώς την πολιτική των ίσων ευκαιριών και την ανάγκη στήριξης των νέων. Στα υπόλοιπα 36 άρθρα του νομοσχεδίου, η κατανομή των ψήφων του ήταν απολύτως ισορροπημένη: 16 ΝΑΙ, 16 ΟΧΙ και 4 ΠΑΡΩΝ. Απόλυτη ισοπαλία. Ούτε ένα ΝΑΙ περισσότερο, ούτε ένα ΟΧΙ λιγότερο».

Καταλήγουν, δε, λέγοντας: «Δύο νομοσχέδια μέσα σε λίγες ημέρες και το ίδιο πολιτικό παράδοξο. Όσο ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ , τόσο πληθαίνουν τα ΝΑΙ στην κάλπη».