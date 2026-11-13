Axios: Στην Ουάσιγκτον ο διευθυντής της Μοσάντ – Θα έχει συνομιλίες με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν.

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Το μήνυμα του Νετανιάχου για επανεκκίνηση των επιθέσεων στο Ιράν μεταφέρει ο διευθυντής της Μοσάντ κατά την σημερινή του επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το δίκτυο Axios.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν βρίσκεται σήμερα στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Η επίσκεψη του Ρόμαν Γκόφμαν, ενός εκ των στενότερων συνεργατών του Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποιείται σε μια στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πιέζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να επανεκκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ρόμαν Γκόφμαν θα έχει συνάντηση και με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ. Επίσης, αναμένεται να μεταβεί στο Μαϊάμι για να συναντήσει τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.