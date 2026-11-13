Axios: Στην Ουάσιγκτον ο διευθυντής της Μοσάντ – Θα έχει συνομιλίες με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, μεταφέροντας το μήνυμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου για επανεκκίνηση των επιθέσεων κατά του Ιράν. Στο πλαίσιο των επαφών του, αναμένεται να συναντηθεί με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, καθώς και με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ στο Μαϊάμι.

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Διεθνή Νέα

ROMAN GOFMAN - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: WASHINGTON INSTITUTE
ROMAN GOFMAN - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: WASHINGTON INSTITUTE
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το μήνυμα του Νετανιάχου για επανεκκίνηση των επιθέσεων στο Ιράν μεταφέρει ο διευθυντής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το Axios.
  • Οι συνομιλίες με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποιούνται σε μια στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πιέζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επανεκκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν.
  • Ο επικεφαλής της Μοσάντ θα έχει συνάντηση με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, ενώ αναμένεται να μεταβεί στο Μαϊάμι για να συναντήσει τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το μήνυμα του Νετανιάχου για επανεκκίνηση των επιθέσεων στο Ιράν μεταφέρει ο διευθυντής της Μοσάντ κατά την σημερινή του επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το δίκτυο Axios.

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Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος ο διευθυντής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν βρίσκεται σήμερα στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Η επίσκεψη του Ρόμαν Γκόφμαν, ενός εκ των στενότερων συνεργατών του Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποιείται σε μια στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πιέζει τον πρόεδρο  των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να επανεκκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν.

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Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ρόμαν Γκόφμαν θα έχει συνάντηση και με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ. Επίσης, αναμένεται να μεταβεί στο Μαϊάμι για να συναντήσει τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

 

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