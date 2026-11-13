Μαρούσι: Συνελήφθησαν δύο από τους δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη και της έκλεψαν την αλυσίδα – Αναζητείται ο τρίτος – BINTEO

Δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 19 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατηγορούμενοι για επίθεση με χρήση σωματικής βίας και αρπαγή χρυσής αλυσίδας από 76χρονη γυναίκα στο Μαρούσι.

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Κοινωνία

Μαρούσι, επίθεση, ληστεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δύο αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για επίθεση σε βάρος 76χρονης γυναίκας στο Μαρούσι.
  • Τρία άτομα προσέγγισαν την ηλικιωμένη και με τη χρήση σωματικής βίας της αφαίρεσαν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της.
  • Έπειτα από έρευνες ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο εκ των δραστών, ενώ αναζητείται ο τρίτος και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δύο αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας σε βάρος 76χρονης γυναίκας στο Μαρούσι.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης, τρία άτομα προσέγγισαν την ηλικιωμένη και με τη χρήση σωματικής βίας, και της αφαίρεσαν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης άμεσα διενεργήθηκε προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν οι 3 δράστες. Έπειτα από επιστάμενες έρευνες αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο εκ των δραστών, ενώ αναζητείται και ο τρίτος δράστης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση

 

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