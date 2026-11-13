Μαρούσι: Συνελήφθησαν δύο από τους δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη και της έκλεψαν την αλυσίδα – Αναζητείται ο τρίτος – BINTEO

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δύο αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας σε βάρος 76χρονης γυναίκας στο Μαρούσι.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης, τρία άτομα προσέγγισαν την ηλικιωμένη και με τη χρήση σωματικής βίας, και της αφαίρεσαν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης άμεσα διενεργήθηκε προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν οι 3 δράστες. Έπειτα από επιστάμενες έρευνες αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο εκ των δραστών, ενώ αναζητείται και ο τρίτος δράστης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση