Φρεγάτα «Νέαρχος»: Αναχώρησε από τη Λοριάν, στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται στην Ελλάδα – Δείτε βίντεο

Το ταξίδι της προς την Ελλάδα ξεκίνησε η δεύτερη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος». Μετά την αναχώρησή της από τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν, βρίσκεται στη Βρέστη, όπου θα φορτώσει τον οπλισμό της, πριν συνεχίσει την πορεία της για την ένταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό.

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Φρεγάτα Νέαρχος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Βρέστη της Γαλλίας βρίσκεται πλέον η δεύτερη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος», η οποία αναχώρησε από τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν, ξεκινώντας το ταξίδι της προς την Ελλάδα.
  • Στη Βρέστη θα πραγματοποιηθεί η φόρτωση του οπλισμού της φρεγάτας, με την άφιξή της στη χώρα μας να αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου για την ένταξή της στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.
  • Ο «Νέαρχος» είναι η δεύτερη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra που έχει παραγγείλει η Ελλάδα, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό έχει ήδη παραλάβει την πρώτη, τον «Κίμωνα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη Βρέστη της Γαλλίας βρίσκεται πλέον η δεύτερη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος», η οποία αναχώρησε από τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν, ξεκινώντας το ταξίδι της προς την Ελλάδα.

Στη Βρέστη θα πραγματοποιηθεί η φόρτωση του οπλισμού της φρεγάτας, προτού συνεχίσει την πορεία της προς τη χώρα μας. Η άφιξή της αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου, με επόμενο βήμα την ένταξή της στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την αναχώρηση της φρεγάτας από τη Λοριάν.

Ο «Νέαρχος» είναι η δεύτερη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra που έχει παραγγείλει η Ελλάδα, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό έχει ήδη παραλάβει την πρώτη, τον «Κίμωνα».

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