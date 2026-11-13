Φρεγάτα «Νέαρχος»: Αναχώρησε από τη Λοριάν, στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται στην Ελλάδα – Δείτε βίντεο

Στη Βρέστη της Γαλλίας βρίσκεται πλέον η δεύτερη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος», η οποία αναχώρησε από τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν, ξεκινώντας το ταξίδι της προς την Ελλάδα.
Στη Βρέστη θα πραγματοποιηθεί η φόρτωση του οπλισμού της φρεγάτας, προτού συνεχίσει την πορεία της προς τη χώρα μας. Η άφιξή της αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου, με επόμενο βήμα την ένταξή της στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.
Το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την αναχώρηση της φρεγάτας από τη Λοριάν.
ΦΓ ΝΕΑΡΧΟΣ
F – 602
⚓🌊🇬🇷
#hellenicnavy #hellenic #navy https://t.co/GJ79srJrw0
— Πολεμικό Ναυτικό (@NavyGR) November 13, 2026
Ο «Νέαρχος» είναι η δεύτερη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra που έχει παραγγείλει η Ελλάδα, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό έχει ήδη παραλάβει την πρώτη, τον «Κίμωνα».