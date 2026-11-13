Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ καταγγέλλει μια «ρατσιστική εκστρατεία» του Νετανιάχου κατά της αραβικής μειονότητας

Για «ρατσιστική» αντιμετώπιση εις βάρος των Αράβων του Ισραήλ καταγγέλλει ο Γκάντι Άιζενκοτ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς ο τελευταίος χαρακτήρισε τους βουλευτές τους ως «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και «εχθρούς του Ισραήλ». Πρόκειται για μια «ασυνήθιστη» στάση από εξέχοντα Εβραίο πολιτικό προς τους Ισραηλινούς Άραβες, γνωστούς και ως Παλαιστινίους του Ισραήλ, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 21% του πληθυσμού.
Συγκεκριμένα, μέσω Χ, ο Γκάντι Άιζενκοτ ανέφερε: «Οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ αποτελούν το 21% του συνολικού πληθυσμού. Από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ρατσιστική και βίαιη εκστρατεία απονομιμοποίησης, την οποία υποδαυλίζουν ο απερχόμενος πρωθυπουργός και το περιβάλλον του για πολιτικούς λόγους». «Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι πρωθυπουργός όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν τον ψήφισαν», τόνισε ο Γκάντι Άιζενκοτ.
«Οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ αποτελούν μέρος της ισραηλινής ιστορίας. Η απόπειρα περιθωριοποίησης και συκοφάντησής τους ως συνόλου είναι μια αντι – κρατική ενέργεια που ντροπιάζει τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και τις αξίες για τις οποίες υπερηφανευόμαστε ως εβραϊκό και δημοκρατικό κράτος», υπογράμμισε ο Γκάντι Άιζενκοτ. «Μπορεί κανείς να διαφωνεί με τους εκπροσώπους των αραβικών κομμάτων, μπορεί ακόμη και να νιώθει βαθιά αποστροφή προς ορισμένους από αυτούς, αλλά δεν μπορεί, δεν πρέπει, και εγώ δεν θα επιτρέψω να συκοφαντείται ένας ολόκληρος τομέας της κοινωνίας», ξεκαθάρισε ο Γκάντι Άιζενκοτ.
4. משפחת פרץ – אני מכיר קרוב ל-30 שנה את משפחת פרץ היכרות אישית ועמוקה. לצערי, פגשתי אותה בנסיבות כואבות וקשות, פעמיים, אך זכיתי בקשר לכל החיים עם משפחה שהיא דוגמה ומופת לאהבת העם והארץ. שמחתי שאליסף, אותו אני מכיר מגיל 12, הסכים להצטרף למפלגת ישר! ולקחת חלק בעשייה הציבורית החשובה ובשיקום כבודה של הכנסת. אני מחבק את מרים פרץ ואני סומך על אליסף. אני יודע שהוא סומך עליי ועל הבחירות שאני עושה, ועוד אעשה. אני לא מוטרד מזה. מה שמטריד אותי הוא הקמפיין הארסי והמכוער שנעשה בימים אלו, הכולל אלפי הודעות בוטות וקשות לחלק מחברי הכנסת של ישר! ומשפחותיהם – בהן משפחות שכולות, ששילמו את המחיר הכבד ביותר. מותר לחלוק ומותר לבקר, זהו חלק מהתפקיד של נבחר ציבור. אבל אין מקום להסתה ואיומים. אם יש למישהו בעיה עם הדרך שאני מתווה, אני הכתובת לכך. מי שחושב ששליחים למיניהם ורעל ירתיעו אותנו, כנראה לא מכיר אותנו טוב מספיק.
5. אזרחי ישראל הערבים – אזרחי ישראל הערבים מהווים 21 אחוז מהאוכלוסייה הכללית. מתחילת קמפיין הבחירות, הם עומדים מול מסע דה-לגיטימציה גזעני ואלים שמתודלק על ידי ראש הממשלה היוצא וסביבתו מסיבות פוליטיות. ראש ממשלת ישראל הוא ראש הממשלה של כל האזרחים, גם אלו שלא בחרו בו. אזרחי ישראל הערבים הם חלק מהסיפור הישראלי. הניסיון לדחוק בהם ולהטיל בהם רפש כקבוצה הוא מעשה אנטי-ממלכתי שמבזה את מגילת העצמאות והערכים בהם אנו מתגאים כמדינה יהודית-דמוקרטית. ניתן לא להסכים עם נציגי המפלגות הערביות, ניתן אף לסלוד עמוקות מחלקם, לא ניתן, לא ראוי ולא אתן להכפיש מגזר שלם.
שבועות מורכבים וחשובים בפנינו. אני נחוש להתגבר על כל קושי ואתגר כדי להקים ממשלה ולהחזיר את ישראל לחוף מבטחים. כרגיל, מאמצים אלו ילוו בספינים ובשקרים רבים כחלק מהניסיון לסכל את הקמת הממשלה. אני מציע לקחת את כולם בעירבון מוגבל. כשיהיה משהו לעדכן, אני אעשה זאת – באופן ישיר, בלי מתווכים.
זו המנהיגות בה אני מאמין,
וזו המנהיגות שבכוונתי להביא לממשלה שאקים.
שבת שלום אזרחי ישראל.
— Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 13, 2026
Να σημειωθεί ότι στις τελευταίες εκλογές, στην Βουλή του Ισραήλ, Κνεσέτ αναδείχθηκαν 19 βουλευτές από ισραηλινά αραβικά κόμματα και βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με τον Γκάντι Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Τα δύο κύρια αραβικά κόμματα, η «Ενοποιημένη Λίστα» και το «Ράαμ», έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμα να υποστηρίξουν το μπλοκ του Άιζενκοτ. Από την πλευρά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να δυσφημεί αυτά τα κόμματα, για να αποτρέψει μια τέτοια συμμαχία, κατηγορώντας τα ότι «θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ» και ότι «υποστηρίζουν την τρομοκρατία».
Υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνόδου του νέου κοινοβουλίου που εκλέχθηκε στις 27 Οκτωβρίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον Αράβων μελών του ισραηλινού κοινοβουλίου. Τους χαρακτήρισε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και «εχθρούς του Ισραήλ», κατηγορώντας τους ότι έχουν «στόχο την καταστροφή του εβραϊκού κράτους».
Αυτές οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές, στοχεύουν στο να καταστήσουν μια συμμαχία με αραβικά κόμματα μη αποδεκτή για την εβραϊκή πλειοψηφία, σε ένα πλαίσιο κοινωνικών διαιρέσεων που επιδεινώθηκαν μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Μέχρι στιγμής, ο Γκάντι Άιζενκοτ δεν έχει ανακοινώσει σ συμμαχία σε αυτό το στάδιο με τα αραβικά κόμματα «Ενοποιημένη Λίστα» και το «Ρααμ». Εξάλλου, έχει έρθει σε συμφωνία με τον εθνικιστή Άβιγκντορ Λίμπερμαν, ο οποίος έχει επανειλημμένα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία με αραβικά κόμματα, προτείνοντας αντ’ αυτού μια συμμαχία με υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα.