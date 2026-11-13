Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ καταγγέλλει μια «ρατσιστική εκστρατεία» του Νετανιάχου κατά της αραβικής μειονότητας

Ο Γκάντι Άιζενκοτ καταγγέλλει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για ρατσιστική και βίαιη εκστρατεία απονομιμοποίησης σε βάρος των Αράβων πολιτών του Ισραήλ, οι οποίοι αποτελούν το 21% του πληθυσμού. Η δημόσια αντιπαράθεση εκδηλώνεται εν μέσω διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης, στις οποίες οι 19 εκλεγμένοι Άραβες βουλευτές βρίσκονται στο επίκεντρο. Την ίδια στιγμή, ο Νετανιάχου τους χαρακτηρίζει υποστηρικτές της τρομοκρατίας, ενώ ο Άιζενκοτ διατηρεί παράλληλη συμφωνία με τον εθνικιστή Άβιγκντορ Λίμπερμαν.

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Διεθνή Νέα

EIZENKOT – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Χ
EIZENKOT – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Χ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για «ρατσιστική» αντιμετώπιση εις βάρος των Αράβων του Ισραήλ καταγγέλλει ο Γκάντι Άιζενκοτ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδικάζοντας τη στοχοποίηση πολιτών που αντιπροσωπεύουν περίπου το 21% του πληθυσμού.
  • Στην Κνεσέτ αναδείχθηκαν 19 βουλευτές από αραβικά κόμματα, τους οποίους ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και «εχθρούς του Ισραήλ» προκειμένου να αποτρέψει τη συμμετοχή τους σε κυβερνητικό συνασπισμό.
  • Σύμφωνα με αναλυτές, οι επιθέσεις αυτές στοχεύουν στο να καταστήσουν μια συμμαχία με τα αραβικά κόμματα μη αποδεκτή για την εβραϊκή πλειοψηφία, ενώ ο Άιζενκοτ δεν έχει ανακοινώσει επίσημη συμφωνία μαζί τους.

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Για «ρατσιστική» αντιμετώπιση εις βάρος των Αράβων του Ισραήλ καταγγέλλει ο Γκάντι Άιζενκοτ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς ο τελευταίος χαρακτήρισε τους βουλευτές τους ως «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και «εχθρούς του Ισραήλ». Πρόκειται για μια «ασυνήθιστη» στάση από εξέχοντα Εβραίο πολιτικό προς τους Ισραηλινούς Άραβες, γνωστούς και ως Παλαιστινίους του Ισραήλ, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 21% του πληθυσμού.

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Συγκεκριμένα, μέσω Χ, ο Γκάντι Άιζενκοτ ανέφερε: «Οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ αποτελούν το 21% του συνολικού πληθυσμού. Από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ρατσιστική και βίαιη εκστρατεία απονομιμοποίησης, την οποία υποδαυλίζουν ο απερχόμενος πρωθυπουργός και το περιβάλλον του για πολιτικούς λόγους». «Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι πρωθυπουργός όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν τον ψήφισαν», τόνισε ο Γκάντι Άιζενκοτ.

«Οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ αποτελούν μέρος της ισραηλινής ιστορίας. Η απόπειρα περιθωριοποίησης και συκοφάντησής τους ως συνόλου είναι μια αντι – κρατική ενέργεια που ντροπιάζει τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και τις αξίες για τις οποίες υπερηφανευόμαστε ως εβραϊκό και δημοκρατικό κράτος», υπογράμμισε ο Γκάντι Άιζενκοτ. «Μπορεί κανείς να διαφωνεί με τους εκπροσώπους των αραβικών κομμάτων, μπορεί ακόμη και να νιώθει βαθιά αποστροφή προς ορισμένους από αυτούς, αλλά δεν μπορεί, δεν πρέπει, και εγώ δεν θα επιτρέψω να συκοφαντείται ένας ολόκληρος τομέας της κοινωνίας», ξεκαθάρισε ο Γκάντι Άιζενκοτ.

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Να σημειωθεί ότι στις τελευταίες εκλογές, στην Βουλή του Ισραήλ, Κνεσέτ αναδείχθηκαν 19 βουλευτές από ισραηλινά αραβικά κόμματα και βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με τον Γκάντι Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Τα δύο κύρια αραβικά κόμματα, η «Ενοποιημένη Λίστα» και το «Ράαμ», έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμα να υποστηρίξουν το μπλοκ του Άιζενκοτ. Από την πλευρά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να δυσφημεί αυτά τα κόμματα, για να αποτρέψει μια τέτοια συμμαχία, κατηγορώντας τα ότι «θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ» και ότι «υποστηρίζουν την τρομοκρατία».

Υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνόδου του νέου κοινοβουλίου που εκλέχθηκε στις 27 Οκτωβρίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον Αράβων μελών του ισραηλινού κοινοβουλίου. Τους χαρακτήρισε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και «εχθρούς του Ισραήλ», κατηγορώντας τους ότι έχουν «στόχο την καταστροφή του εβραϊκού κράτους».

Αυτές οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές, στοχεύουν στο να καταστήσουν μια συμμαχία με αραβικά κόμματα μη αποδεκτή για την εβραϊκή πλειοψηφία, σε ένα πλαίσιο κοινωνικών διαιρέσεων που επιδεινώθηκαν μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μέχρι στιγμής, ο Γκάντι Άιζενκοτ δεν έχει ανακοινώσει σ συμμαχία σε αυτό το στάδιο με τα αραβικά κόμματα «Ενοποιημένη Λίστα» και το «Ρααμ». Εξάλλου, έχει έρθει σε συμφωνία με τον εθνικιστή Άβιγκντορ Λίμπερμαν, ο οποίος έχει επανειλημμένα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία με αραβικά κόμματα, προτείνοντας αντ’ αυτού μια συμμαχία με υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα.

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