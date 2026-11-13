Σκάνδαλο Nvidia: Ο Μπέσεντ επιρρίπτει την ευθύνη για τη διαρροή μικροτσίπ αιχμής στην Κίνα στο υπουργείο Εμπορίου

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ότι κατέστη δυνατό τελευταίας γενιάς μικροτσίπ της Nvidia να διαρρεύσουν στην Κίνα και επέρριψε την ευθύνη γι’ αυτό στο υπουργείο Εμπορίου, του οποίου ηγείται ο συνάδελφός του Χάουαρντ Λάτνικ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σαφώς ότι η Κίνα δεν έπρεπε να λάβει μικροτσίπ [αιχμής] της Nvidia», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξη στο CNBC. Χαρακτήρισε «απογοητευτικές» τις «διαρροές» αυτών των στρατηγικών συστατικών προς τη Megaspeed, την εταιρία που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου κατασκοπείας στο οποίο εμπλέκεται ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε.

Σύμφωνα με τον Σκοτ Μπέσεντ, κυβερνητικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και το υπουργείο του, είχαν ζητήσει «εδώ και μήνες» να μπλοκαριστούν οι εξαγωγές προς αυτήν την εταιρία, όμως η ευθύνη ανήκε στο υπουργείο Εμπορίου, που δεν το έκανε.

Υπενθυμίζουμε ότι η Άλις Χουάνγκ, πρώην διευθύντρια της Megaspeed, θεωρείται ύποπτη από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι ήταν κατάσκοπος για λογαριασμό του Πεκίνου και ότι είχε ερωτική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ – τον εμβληματικό, πρώην πλέον, διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia – της πρώτης παγκοσμίως κατασκευάστριας μικροτσίπ για την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να του αποσπάσει επιχειρηματικά μυστικά.

Υπό το κάλυμμα αγοράς υλικού πληροφορικής για τα κέντρα δεδομένων της στη Νοτιοανατολική Ασία, η Megaspeed βοήθησε επίσης την Κίνα να παρακάμψει τους εξαγωγικούς περιορισμούς των ΗΠΑ στέλνοντας μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα.

«Οι περιορισμοί αυτοί, που έχουν στόχο να εμποδίσουν το Πεκίνο να φθάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην κούρσα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, εποπτεύονται από το υπουργείο Εμπορίου», είπε ο Σκοτ Μπέσεντ. «Πρέπει να τους ρωτήσετε για τις εσωτερικές διαδικασίες τους», υπογράμμισε στο CNBC σε μια σπάνια δημόσια στρέβλωση της κυβερνητικής αλληλεγγύης.

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ αναμένεται προσεχώς να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων -με την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών να θέλει κυρίως να μάθει γιατί δεν ενήργησε ώστε οι πιο προηγμένοι ημιαγωγοί να μην πέσουν σε κακά χέρια- αν είχε ενημερωθεί για τις σχέσεις ανάμεσα στον Τζένσεν Χουάνγκ και την Άλς Χουάνγκ.

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Σκοτ Μπέσεντ είχε ρωτήσει πρόσφατα τον Χάουαρντ Λάτνικ σχετικά με την απουσία περιορισμών εναντίον της Megaspeed στη διάρκεια σύσκεψης στον Λευκό Οίκο.

Ο Σκοτ Μπέσεντ δεν το διέψευσε σήμερα, μιλώντας στο CNBC, αρνούμενος να «επαναλάβει μια συνομιλία» που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της κυβέρνησης.